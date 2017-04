Romanii au cheltuit in februarie 4.8 miliarde de lei pe mancare, bauturi si tigari, 2.7 miliarde lei pe carburanti si peste jumatate de miliard de lei pe haine si incaltaminte

Scaderea consumului din februarie se vede cel mai bine daca te uiti la volumele de vanzari exprimate in lei la preturile curente. La solicitarea HotNews.ro, Institutul National de Statistica ne-a furnizat aceste date, care arata ca: pe mancare, bauturi si tigari, romanii au cheltuit in februarie 4.8 miliarde de lei (peste un miliard de euro), pe locul al doilea fiind achizitia de carburanti pentru masini- 2.7 miliarde de lei iar pe locul al treilea sunt banii dati pe medicamente si cosmeticale- 1.3 miliarde de lei in februarie.Din martie 2016 incoace, vanzarile de alimente, bauturi si tigari nu au coborat sub 5 miliarde de lei/luna, iar in decembrie acestea trecusera si pragul de 6 miliarde de lei.Vezi mai jos graficul cu vanzarile diferitelor categorii de produse.Daca ne uitam la cifrele totale privind comertul cu amanuntul, graficul arata ca mai jos:In format tabel, datele transmise marti de Institutul National de Statistica arata asa (clic pe imagine pentru a o mari):