BNR a mentinut dobanda-cheie in sedinta de miercuri a Consiliului de Administratie

BNR a mentinut nivelul dobanzii-cheie in sedinta din 5 aprilie 2017 ratelor dobanzilor minime obligatorii, Guvernatorul BNR urmand sa prezinte detaliile comunicatului de presa in cadrul unui briefing de presa, incepand cu ora 15. Decizia era asteptata de jucatorii din piata, neconstituind o surpriza.Dobanda de politica monetara a fost diminuata ultima data in luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%. Tot atunci au fost reduse si ratele RMO pentru pasivele in lei cu doua puncte procentuale, de la 10% la 8%, aminteste News.ro.Banca centrala imprumuta bancile care au nevoie de lichiditati la dobanda-cheie de 1,75% pe an, prin licitatii repo, iar coridorul simetric la care se situeaza dobanzile facilitatilor permanente este de +/-1,5%.Astfel, bancile cu exces de lichiditati primesc pentru depozitele tinute la BNR o dobanda de 0,25% pe an, iar pentru finantarea prin intermediul facilitatii de credit (credit Lombard), bancile platesc Bancii Nationale o dobanda de 3,25% pe an.Comunicatul detaliat va fi prezentat in cadrul unui briefing de presa sustinut de guvernatorul Mugur Isarescu la ora 15:00.La sedinta Consiliului de Administratie al BNR au participat, ca si la ultimele sedinte din 2016 si primele doua sedinte din acest an, doar opt membri, dupa demisia lui Bogdan Olteanu, trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta si luare de mita.Parlamentul va numi in acest an un alt viceguvernator al BNR in locul lui Bogdan Olteanu, potrivit declaratiilor liderilor politici.Cei opt membri actuali ai Consiliului de Administratie al bancii centrale, care ia cele mai importante decizii in materie de politica monetara, sunt guvernatorul Mugur Isarescu, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorul Liviu Voinea, Marin Dinu, Daniel Daianu, Gheorghe Gherghina, Agnes Nagy si Virgiliu Stoenescu.