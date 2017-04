Isarescu: Echilibrele macro au fost obtinute cu mari sacrificii de catre Romania si trebuie sa fim foarte atenti sa nu le stricam. Despre presupusa legatura cu Securitatea: Sa raspunda institutiile Statului, conform legii!

Daca vom considera ca o miscare de 1-2% este o depreciere, cred ca este o exagerare comparativ cu tensiunile interne si internationale din primul trimestru. Cred ca leul a fost extrem, excesiv de cuminte. Nu vad nimic nesanatos legat de evolutia cursului de schimb", a declarat Isarescu la briefingul de presa de dupa sedinta de politica monetara.

Ceea ce am spus noi si spunem in continuare este ca cresterile salariale sunt inevitabile. Ceea ce trebuie sa facem noi este sa le tinem sub control, sa fim intelepti

Echilibrele macro au fost obtinute cu mari sacrificii de catre Romania si trebuie sa fim foarte atentie sa nu le stricam (...) Trebuie sa avem un mixt de politici macroeconomice.

Trebuie sa tinem, ca sa zic asa, buna masura a lucrurilor si asta trebuie sa se faca prin mentinerea unei colaborari cu Guvernul, cu Parlamentul si noi suntem disponibili. Am scapat de anumite capcane generate de schimbarile in domeniul legislatiei financiar-bancare, capcane existente anul trecut si asta este bine

Reducerea rezervelor minime in valuta este legata de un calendar anuntat in urma cu mai multi ani, cu o tinta obiectiva sa ajungem la o normalitate, pe unde sunt rezervele minime obligatorii in Uniunea Europeana si cu precizarea ca s-au facut pasi enormi in aceasta directie. Ganditi-va ca am plecat de la 40% rata rezervelor minime obligatorii in valuta, de exemplu, si 20% la cele in lei. Ne-am exprimat de cateva ori si repet acelasi principiu: vom reduce rezerva in valuta ori de cate ori avem ocazia. Adica ori de cate ori vom avea oportunitatea sa facem acest lucru punand in mixul acesta pe baza caruia luam decizii factori precum: sa nu avem un impact negativ legat de nivelul rezervei valutare in general

Alti factori care pot sa fie luati in considerare pentru reducerea rezervelor minime in valuta sunt cei legati de miscarile de capitaluri care exista sau se intrevad. Nu vrem sa accentuam astfel de miscari de capitaluri. Si in sfarsit de situatia creditului in valuta. El scade, as spune vertiginos, de mai bine de un an si jumatate, doi ani. A ajuns minoritar si daca actualele tendinte scad se va indrepta spre 30% unde credem noi ca ar putea sa fie o situatie de relativ echilibru. Deci, fara sa va dau o data precisa, va puteti astepta oricand sa mai reducem rezerva minima in valuta

De ce economia romaneasca, si cand spun economia romaneasca ma refer si la sectorul public si la cel privat, si la sectorul guvernamental si la cel neguvernamental, si la creditul populatiei si la creditul corporatiilor, nu beneficiaza de acest nivel scazut de dobanda, istoric scazut, si de acest exces de lichiditate, este o intrebare la care cautam si noi raspunsul si probabil ca vom mai organiza o dezbatere pe aceasta chestiune pentru ca nu depinde, in mode evident, numai de politica Bancii Nationale, am avut si avem si inflatie extrem de scazuta si nu depinde in mod evident numai de pozitia bancilor comerciale. Este o situatie mai complicata



