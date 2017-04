Romania va imprumuta 60 de milioane de euro de la BIRD pentru imbunatatirea serviciilor judiciare

Imbunatatirea functionarii instantelor si institutiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justitiei, a sediilor instantelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora), imbunatatirea structurii IT la nivel national, cresterea gradului de constientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;

Imbunatatirea activitatii Oficiului National al Registrului Comertului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de arhivare electronica;

Imbunatatirea activitatii parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel national si a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public;



Imprumutul va sprijini masurile privind modernizarea cladirilor instantelor si a sistemelor informatice judiciare, incluse in Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020.Proiectul va fi implementat de Ministerul Justitiei prin Unitatea de Management al Proiectului (numita Directia de Implementare a Proiectelor Finantate din Imprumuturi Externe- DIPFIE), existenta deja in cadrul institutiei.Imprumutul de 60 milioane euro va fi acordat de BIRD, pe o perioada de 10 ani, din care 6 ani perioada de gratie, in conditii financiare avantajoase pentru statul roman.