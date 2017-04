Guvernul a aprobat un sprijin financiar de 57 de milioane de lei pentru sectorul zootehnic

Schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 1179/2014, acopera integral costurile administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic, si partial costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului.Fondurile se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2017.Acest sprijin financiar a fost aprobat de Guvern in contextul in care, prin Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014, a fost instituita o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru perioada 2015-2020, a carei valoare maxima este de 759,25 milioane de lei.Intrucat pe parcursul anului de acordare a ajutorului de stat pot aparea schimbari ale formei de organizare a unor beneficiari inscrisi in lista microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii beneficiare ale ajutorului de stat, atasata cererii initiale depuse de solicitanti, prezenta hotarare reglementeaza mentinerea calitatii de beneficiar dupa reorganizare, in baza documentelor doveditoare.Alte 11 milioane de euro pentru micii producatori de lapteGuvernul a mai aprobat miercuri un proiect de HG prin care crescatorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar exceptional in valoare totala de 11 milioane euro. Este vorba despre acordarea de finantare europeana din Fondul European de Garantare Agricola FEGA, si de finantare nationala, in aceeasi suma, pentru micii fermieri, afectati de o criza severa in sectorul laptelui din cauza prelungirii embargoului impus Rusiei pana la finele anului 2017 si a scaderii cererii de produse din partea Chinei.Actul normativ transpune Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor.De ajutorul financiar beneficiaza producatorii care detin un efectiv de vaci de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor la data depunerii cererii si care, totodata, au livrat/vandut direct minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016.Suma cuvenita fiecarui producator de lapte se calculeaza de catre A.P.I.A. prin impartirea sumei totale la efectivul eligibil de vaci de lapte.Pentru obtinerea ajutoarelor financiare, producatorii de lapte depun solicitarile la centrul judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pana la data de 2 mai 2017, inclusiv.Platile se efectueaza pana la data de 30 iunie 2017.Resursele financiare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.