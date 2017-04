Guvernul aloca 115 milioane de euro sprijin pentru sectorul vegetal

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Hotarare prin care fermierii vor beneficia de ajutoare nationale tranzitorii si de sprijin cuplat pentru anul de plata 2016 in suma de circa 115 milioane euro (511,4 milioane lei), ca parte din mecanismele de sustinere a producatorilor agricoli care se aplica in perioada 2015- 2020.Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii se acorda fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plati nationale directe complementare in anul 2013, in conditii identice cu cele din anul specificat, pentru culturile de in pentru fibra, canepa pentru fibra, tutun, hamei si sfecla de zahar, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Platile pentru schema de sprijin cuplat se acorda la culturile de soia, lucerna, mazare si fasole boabe pentru industrializare, canepa pentru ulei si fibre, orez, samanta de cartof, hamei, sfecla de zahar, tomate si castraveti pentru industrializare din culturi de camp, legume cultivate in sere si solare, fructe (prune, mere, cirese si visine, caise si zarzare) pentru industrializare si cartof timpuriu pentru industrializare.Sumele se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii si pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2016.Institutia publica responsabila cu implementarea acestor masuri (primirea cererilor de plata, verificarile administrative si in teren, autorizarea si efectuarea platilor) este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, institutie din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.