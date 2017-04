Guvernul vrea sa continue demersurile pentru trecerea la moneda euro

Membrii Comitetului au discutat despre modul in care contextul european actual, dezbaterile pe tema viitorului Uniunii si declansarea procedurilor de iesire din UE a Marii Britanii, influenteaza procesul de aderare la euro. Un alt element important avut in vedere in cadrul pregatirii trecerii la moneda euro este preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, in primul semestru al anului 2019.In urma reuniunii, s-a stabilit continuarea analizei privind masurile necesare pentru asigurarea trecerii la moneda euro, tinand cont de pregatirea economica, financiara, dar si de impactul si gradul de acceptare socio-culturala la nivelul populatiei. Guvernul si BNR vor colabora pentru continuarea acestei analize, pe baza careia se va face un calendar de implementare a masurilor necesare pentru pregatirea adoptarii monedei unice."Sarcina noastra este una dubla. Pe de o parte, trebuie sa facem ca aceasta trecere sa fie cat mai lina pentru cetateni. Pe de alta parte, sa ne asiguram ca aceasta convergenta monetara se face in paralel cu o dezvoltare echilibrata a regiunilor tarii si cu o convergenta a veniturilor cetatenilor romani, astfel incat sa fie comparabile cu cele din alte state membre ale Uniunii Europene (...)Adoptarea monedei euro este directia corecta in care mergem si vrem sa fim cu adevarat pregatiti pentru acest pas crucial pentru Romania", a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit comunicatului de presa.La randul sau, guvernatorul BNR Mugur Isarescu a subliniat ca abordarea procesului de adoptare a monedei euro trebuie sa fie caracterizata de "prudenta, responsabilitate si profunzime. Trebuie sa ne concentram pe reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiunile Romaniei, referindu-ne aici la infrastructura, venituri, PIB pe cap de locuitor. Doar astfel, trecerea la moneda euro va fi sustenabila".Ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, a precizat ca Romania indeplineste toate criteriile de convergenta nominala, potrivit Tratatului de la Maastricht, mai putin participarea in Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM II). "Cea mai importanta este, insa, convergenta reala exprimata prin puterea de cumparare si reducerea decalajelor regionale", a spus ministrul Finantelor.Din Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro fac parte reprezentanti ai principalelor institutii care vor fi angrenate in proces: Banca Nationala a Romaniei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si cel al IMM-urilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Social, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Institutul National de Statistica, Comisia Nationala de Prognoza, Consiliul Concurentei.