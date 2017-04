Dumitru, Consiliul Fiscal: Impactul bugetar al legii salarizarii a fost mult subestimat. Pana in 2022, acest impact  va cumula 60 de miliarde de lei

Potrivit calculelor noastre preliminare, impatul bugetar a legii salarizarii a fost mult subestimat. In 2018 acest impact va fi de circa 2% din PIB sau de aproximativ 25 de miliarde de lei. Pana in 2022, impactul bugetar cumulat va fi de 55-60 de miliarde de lei, a declarat marti pentru HotNews.ro Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal."Suntem de acord ca e nevoie de o lege a salarizarii. In primul rand pentru a face ordine in acest sector. Insa de la acest obiectiv si pana la legea pe care o vedem acum e o cale foarte lunga. Sigur, trebie masurat impactul bugetar pe care legea il are si mi-e mi-e greu sa vad cum o sa acomodam acest impact bugetar cu resursele de care dispunem. Principala noastra ingrijorare este impactul bugetar. Trebuie sa ne fie foarte clar: cresterile de salarii venite prin Ordonante sunt o iluzie. Nivelul de trai nu poate creste doar printr-o decizie discretionara. Poti sa ai cresteri salariale numai daca ai performanta economica sau daca ai cresteri de productivitate", a mai spus Ionut Dumitru.PSD a facut public proiectul Legii salarizarii unitare a bugetarilor. Proiectul va intra in Parlament in 7-10 zile, au anuntat luni Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu."O noua lege a salarizarii este absolut necesara si mult asteptata de majoritatea bugetarilor. Insa, actualul proiect pare mult prea ambitios si risca sa aiba destinul vechii legi a salarizarii 284/2010, care nu a fost niciodata aplicata in integralitate, este de parere Ioana Petrescu, fostul ministru socialist al Finantelor.Cel mai intelept ar fi ca Guvernul sa vina intai cu masuri clare de reducere a evaziunii si crestere a veniturilor. Sa implementeze masuri structurale menite sa accelereze cresterea economica. O astfel de masura ar putea fi imbunatatirea managementului companiilor de stat prin infiintarea un fond de investitii profesionist.Din pacate, acest lucru nu se poate implementa de pe o zi pe alta si efectele ar fi vizibile doar in timp. Mai exact, cred ca Guvernul trebuie sa implementeze acele masuri menite sa aduca mai multi bani la buget cat mai repede, sa masoare efectele lor si abia dupa ce constata ca exista mai multi bani in vistierie, sa se inhame la masuri cu impact bugetar urias. In acest fel, se va asigura ca o noua lege a salarizarii nu va avea acelasi destin precum cea de dinainte, care nu a putut fi aplicata integral", a mai zis fostul ministru Ioana Petrescu pe blogul sau.