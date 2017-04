De anul viitor, modul in care vom face achizitiile online se schimba. Principalii actori discuta miercuri toate aceste schimbari in cadrul unei conferinte de profil

Incepand de anul viitor, modul in care vom face cumparaturile online se va schimba datorita intrarii in vigoare a noii directive europene de plati PSD2. Azi de pilda, daca dorim sa cumparam o carte de pe Amazon, intram pe site-ul comerciantului, alegem cartea iar apoi finalizam comanda folosind cardul. Comerciantul contacteaza emitentul cardului - Visa sau MasterCard, care trag plata, debitand contul bancar al clientului. Din ianuarie 2018, achizitia se va face altfel insa: intram pe Amazon, dar in loc sa dam datele cardului, vom fi intrebati daca suntem de acord sa oferim comerciantului (in cazul nostru Amazon) acces la contul nostru bancar. Daca ne exprimam acordul, vom fi trimisi pe pagina de internet banking a bancii unde ne vom da consimtamantul, acordand permisiunea Amazon sa execute plati in numele sau prin intermediul contului bancar. Permisiunea se acorda o singura data, ramanand activa pana la revocare.Schimbarile aduse de noua directiva de plati sunt dezbatute miercuri in cadrul conferintei "Peisajul european de plati se schimba. Fii pregatit!",organizata de Nocash.ro, la care participa toate autoritatile implicate in definitivarea si implementarea noii Directive: European Banking Authority, Ecommerce Europe, ANPC, BNR si Consiliul Concurentei. De asemenea, case importante de avocatura (Deloitte, Wolf Theiss) si companii inovatoare in domeniul serviciilor de plati (SIA S.p.A., Token) isi vor prezenta punctele de vedere si solutiile.Asociatia Romana a Bancilor, care este reprezentata la eveniment prin presedintele executiv Florin Danescu, apreciaza ca Directiva Serviciilor de Plata "reprezinta o provocare pentru institutiile de credit in contextul eforturilor pentru accelerarea gradului de adoptare a tehnologiilor digitale in serviciile financiar bancare" (...) Noul act legislativ configureaza un nou model de business in industria platilor."Lucrarile conferintei pot fi urmarite live, aici: