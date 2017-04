Prima intalnire a Comitetului pentru Supraveghere Macroprudentiala s-a incheiat cu stabilirea prioritatilor: regulamentul intern si site-ul propriu. Sedinta urmatoare, in iunie

Marti a avut loc prima intalnire a mult-discutatului Comitet National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), condus de Guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Infiintat ca structura de cooperare interinstitutionala, fara personalitate juridica, CNSM are ca misiune asigurarea coordonarii in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national. In cadrul primei sedinte a CNSM s-au stabilit prioritatile de natura organizatorica: elaborarea Regulamentului intern; elaborarea cadrului de reglementare in aplicarea legii si crearea website-ului CNSM, au transmis miercuri reprezentantii BNR.Reamintim ca din Consiliul general al CNSM fac parte: Mugur Isarescu, (Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei - Presedinte), Florin Georgescu (Prim-viceguvernator BNR ), Liviu Voinea (Viceguvernator BNR), Misu Negritoiu (Presedinte ASF), Cornel Coca Constantinescu, (Prim-vicepresedinte ASF), Ion Giurescu, (Vicepresedinte ASF), Viorel Stefan (Ministrul Finantelor Publice), Attila Gyorgy (Secretar de stat Finante), Enache Jiru (Secretar de stat Finante) si Petre Tulin (Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, care nu are insa drept de vot).Urmatoarea intrunire a CNSM va avea loc in luna iunie 2017.Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, dupa ce proiectul - criticat la vremea lui pentru ca ar asigura "imunitate" mai marilor din BNR - fusese trimis pentru reexaminare din cauza unor dispozitii " lipsite de previzibilitate si de claritate". Proiectul a fost aprobat de guvern in 2015.Criticile la adresa legii in baza careia functioneaza CNSM au fost nenumarate. Principalele obiectii vizau faptul ca recomandarile institutiei ar fi de fapt obligatorii si ca acest comitet nu ar fi altceva decat un supraguvern in care membrii au imunitate.