Ministrul finantelor, despre zvonul privind nationalizarea pensiilor private: Aceasta informatie nu are niciun temei, nicio ratiune politica si economica

Informatia legata de nationalizarea pensiilor private nu are niciun temei, nicio ratiune politica si economica, a declarat ministrul finantelor, Viorel Stefan, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri. Ministrul finantelor a mai precizat ca nu are indicii legate de intentia cuiva de a nationaliza Pilonul II de pensii.Ministrul a mai spus Pilonul II ca este o schema de succes, care in fiecare an se consolideaza, iar administratorii de fond realizeaza un randament foarte bun, datorita cresterii numarului de contributori, care se apropie de 7 milioane."Aceasta informatie nu are niciun temei, de niciun fel. Nicio ratiune politica, economica, financiara, bugetara nu ar putea sa determine o astfel de decizie de-a dreptul aberanta in legatura cu functionarea Pilonului II de pensii", a spus Viorel Stefan.Potrivit acestuia, in urma cresterii numarului de contributori, fondul va incasa un plus de peste 1,3 - 1,4 miliarde de lei, ceea ce este un indiciu ca acesta functioneaza bine."Am promisiunea din partea ASF ca va avea consultari in cursul zilei de astazi cu administratorii de Fond pentru a clarifica si inchide definitiv acest subiect", a mai afirmat ministrul.