ASF taxeaza interventia publica a NN Asigurari pe tema "nationalizarii" fondurilor de pensii: Nu impartasim pozitia recenta a NN, pe care o consideram excesiva si neavenita

Continutul scrisorii trimise de NN Pensii catre clientii sai este unul exclusiv informativ si acesta nu reprezinta un avertisment. Nevoia acestei informari a venit ca raspuns la solicitarile de clarificare din partea clientilor nostri provocate de discutiile publice din ultima perioada cu privire la viitorul sistemului de pensii. Aceasta comunicare a venit in contextul in care NN transmite lunar peste 300.000 de mesaje electronice clientilor sai, care contin informatii referitoare la situatia contului lor individual de pensie de fiecare data candnoi sume sunt adaugate, iar anual sunt trimise aproximativ 1,9 milioane de scrisori care analizeaza evolutia nivelul anului anterior catre adresa de corespondenta a clientilor.



Apreciem faptul ca, prin declaratiile facute, atat Ministerul de Finante, cat si Autoritatea de Supraveghere Financiara au avut un punct de vedere ferm cu privire la sustinerea sistemului de pensii administrate privat. Aceste declaratii sunt imbucuratoare, cu atat mai mult cu cat consideram ca aportul fondurilor de pensii private in sustinerea dezvoltarii economiei nationalepoate creste semnificativ.

Reconfirmam angajamentul nostru de a-i servi pe cei peste 1,9milioane de clienti, ale caror economii pentru pensie le administram. De aceea, ne delimitam de orice contextualizare intr-un spectru politic, oricare ar fi acesta, a mesajului transmis pe 11 aprilie clientilor nostri.

"Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat act de declaratiile care au facut referire la o asa zisa nationalizare a fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II), pe care insa nu le impartaseste. Nu au fost si nu sunt discutii oficiale pe acest subiect. De aceea, pozitia recenta a societatii NN Pensii, care a avut o interventie in spatiul public pe aceasta tema, este excesiva si neavenita. Nu pot fi introduse subiecte in discutia cu consumatorii pe baza unor zvonuri sau declaratii politice", se arata intr-un comunicat transmis miercuri HotNews.ro. Sistemul pensiilor private obligatorii este unul solid, aflat in crestere si care are capacitatea de a genera beneficii pentru participantii la sistem. In acest context, ASF nu vede nicio justificare posibila pentru o eventuala decizie care priveste nationalizarea Pilonului II de pensii, mai spun oficialii ASF.La randul lor, cei de la NN au dorit sa faca urmatoarele precizari: