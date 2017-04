Presedintele Federatiei Europene a Bancilor pentru Locuinte: Romania dispune de un potential  substantial de crestere a sistemului de economisire-creditare, la un nivel de penetrare comparabil cu cel al altor tari europene

Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania -ABDLR . Pentru aproximativ 500 milioane lei investiti de stat pe o perioada de 5 ani in sistemul Bauspar prin acordarea primei de stat, Statul incaseaza inapoi cel putin 1.757 mil. lei numai din taxe si impozite. Momentan, sistemul a luat o pauza dupa ce un control al Curtii de Conturi a descoperit nereguli aparente, contestate de bancile pentru locuinte. Parlamentarii din comisiile de specialitate admit ca problema trebuie urgent rezolvata, dar campania electorala pare mult mai presanta.



Potrivit IRSOP, 75% dintre cei care economisesc in sistemul Bauspar, utilizeaza fondurile (economii, dobanzi, prima de la stat) pentru imbunatatirea spatiului locativ al familiei, prima prioritate a 600.000 de familii de romani fiind imbunatatirea confortului locativ, intr-o tara cu cel mai invechit stoc de locuinte din UE (conform Eurostat).



De precizat ca veniturile medii ale romanilor sunt circa la jumatate cat incaseaza un ceh, slovac sau croat, in timp ce costul materialelor de constructii este relativ similar cu cel din Romania.



Semnalul pe care il da Federatia Europena a Bancilor pentru Locuinte (European Federation of Building Societies) este extrem de important in acest context deloc limpede pentru sistemul romanesc de economisire-credtare.

Pe pietele relevante, unde sistemul functioneaza cu succes de peste jumatate de secol, cota de piata a bancilor pentru locuinte este in jur de 30% din totalul finantarilor imobiliare.



" onsideram ca in Romania exista un potential de crestere substantiala a sistemului de economisire-creditare in urmatorii ani, la un nivel de penetrare comparabil cu cel al altor tari europene. Sistemul Bauspar genereaza efecte sociale importante pentru ca investitiile ce vizeaza imbunatatirea conditiilor locative reprezinta un motor de crestere economica si un factor important de creare de locuri de munca (in constructii si domeniile conexe). Peste 40 de milioane de europeni utilizeaza produsul Bauspar si beneficiaza de avantajele sale, 500.000 dintre acestia sunt romani. Experienta tarilor europene (Germania, Austria, Cehia, Slovacia etc.) demonstreaza ca sistemul de economisire-creditare este o solutie sustenabila pentru imbunatatirea conditiilor locative ale familiilor cu venit mediu si sub mediu. ", a declarat Jan Jenicek, presedintele EFBS.



Bancile membre ale European Federation of Building Societies au active ce insumau, la finele anului 2016, peste 265 miliarde EUR.



La lucrarile congresului de la Bucuresti sunt asteptati sa participe reprezentanti din: Austria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Germania, Ungaria, Kazahstan, Luxemburg, Romania, Rusia, Slovacia, Slovenia si Polonia. In prezent, EFBS are aproximativ 50 de membri in toata Europa.





Scurt istoric al sistemului economisire - creditare (Bauspar)

Sistemul Bauspar a avut un aport deosebit la reconstruirea Europei in anii 1950. Sistemul a oferit "cadrul de lucru" institutional pentru a ajuta intr-o perioada in care alte resurse financiare erau limitate sau foarte scumpe. Bancile de locuinte ofereau inca de pe atunci credite ipotecare sigure, restrictionand dobanzile si impartind riscurile.



Principiile fundamentale ale sistemului de economisire-creditare sunt simple. Intai clientul Bauspar economiseste, apoi banca acorda credite pentru domeniul locativ din fondul economisit acelor clienti care isi doresc acest lucru si care sunt eligibili. Prin urmare, nu este surprinzator faptul ca bancile pentru locuinte din Austria si Germania au avut un rol cheie in reconstruirea locuintelor in acea perioada.



Un sistem Bauspar dezvoltat poate contribui la stabilitatea economica datorita modelului de afaceri anti-ciclic. Functia de stabilizare s-a demonstrat din nou in cadrul crizei financiare mondiale din 2007 - 2008. In timp ce alti creditori erau ingrijorati cu privire la lipsa de fonduri sau de problemele privind imprumuturile in alta valuta, bancile de locuinte au putut oferi imprumuturi clientilor.

