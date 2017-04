Avem turism doar cu numele. Cele 6 cauze ale unui esec cu care ne laudam statistic

calitatea infrastructurii - o parte importanta a patrimoniului natural si cultural al Romaniei se afla in cadrul unor destinatii situate la o distanta mare fata de portile de intrare in tara (aeriene,rutiere), iar acest patrimoniu nu e deloc sprijinit de o infrastructura capabila sa asigure valorificarea sa corespunzatoare. "Este de neconceput ca se poate realiza performanta intr-un domeniul precum turismul in conditiile in care, parcurgerea unei distante de 165 km (Bucuresti - Rasnov) se realizeaza in aproximativ 5 ore", se arata intr-un document publicat de Curtea de Conturi, care a efectuat recent un audit pe aceasta tema.

Strategia de turism balnear. Turismul balnear este o forma de turism care se bazeaza pe un potential permanent, de mare complexitate, multitudinea de izvoare naturale, namol si gaze cu proprietati de tratament din Romania fiind binecunoscuta. \u0002 Auditul a constatat faptul ca, desi a fost elaborat in anul 2010 si reactualizat in anul 2015, Master Planul pentru dezvoltarea turismului balnear nu a fost aprobat printr-o hotarare de Guvern, la data finalizarii misiunii de audit proiectul de act normativ aflandu-se pe circuitul de avizare interministeriala . \u0004

- desi a fost elaborata in anul 2009 si reactualizata in anul 2015, Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in Romania nu a fost aprobata printr-o hotarare de Guvern, a. Auditul constata faptul ca, nu a fost elaborata o Strategie a turismului cultural, desi multe obiective fac parte din patrimoniul UNESCO, iar varietatea si raspandirea lor reprezinta un beneficiu major in incurajarea dispersiei vizitatorilor in tara si in special in zonele rurale. In ceea ce priveste monumentele istorice, Romania are sapte obiective turistice incluse in patrimoniul mondial UNESCO. Unele din acestea sunt deosebite prin faptul ca reprezinta puncte de atractie intr-o anumita zona si nu un singur centru de interes: Delta Dunarii; Manastirile din Moldova; Manastirea Horezu; Satele cu biserici fortificate din Transilvania; Cetatile Dacice din Muntii Orastiei; Centrul istoric din Sighisoara; Bisericile de Lemn din Maramures.



Scaune bar - pentru targul international de turism FITUR 2015, prestatorul a asigurat 68 scaune tip bar, la pretul de 180 euro + TVA/bucata (echivalentul a 810 lei + TVA/bucata), in conditiile in care inchirierea unui astfel de scaun costa 24,99 lei, iar achizitionarea aceluiasi model de scaun era posibila la preturi de 172 lei -192 lei cu TVA, de peste 5,8 ori mai ieftin decat pretul achitat de ANT, respectiv cu 832 lei/bucata, ceea ce ar fi insemnat, pe de o parte, o reducere a costurilor cu 56.576 lei, iar pe de alta parte, faptul ca bunurile ramaneau in proprietatea ANT si puteau fi utilizate gratuit la alte evenimente;



Scaune plastic - pentru targul international de turism FITUR 2015, prestatorul a asigurat 24 scaune plastic (transparente, din plexiglas), la pretul de 260 euro + TVA/bucata (echivalentul a 1.170 lei + TVA/bucata), in conditiile in care inchirierea unui astfel de scaun costa 45 lei, iar achizitionarea aceluiasi model de scaun era posibila la preturi intre 379 lei - 540 lei cu TVA, de peste 3,8 ori mai ieftin decat pretul achitat de ANT, respectiv cu 1.071 lei/bucata, ceea ce ar fi insemnat, pe de o parte, o reducere a costurilor cu 25.704 lei, iar pe de alta parte, faptul ca bunurile ramaneau in proprietatea ANT si puteau fi utilizate gratuit la alte evenimente.

Circa 90.000 de turisti romani isi vor petrece vacanta de Paste in Romania si alte cateva mii in afara tarii. Cei mai multi romani au ales sa isi petreaca sarbatorile de Paste in tara, cele mai cautate destinatii fiind Valea Prahovei, Bucovina si Maramures, locurile de cazare fiind aproape ocupate in proportie de 90%, si vor cheltui circa 30 milioane lei pe masa si cazare, arata o informare de presa. Sa ne aplecam putin privirea, daca tot e Vinerea Mare, asupra turismului romanesc. Cu numarabile exceptii, avem sosele proaste, servicii scumpe, hotelieri inadaptati concurential. Basca risipa de bani publici. Dar sa le luam pe rand.Romania este o destinatie relativ ieftina din punct de vedere turistic, fata de alte tari. Sau cel putin asa ar trebui sa fie. Avem mare,avem munte, avem campie, avem de toate din punct de vedere geografic. Avem apoi manastirii, monumente, pe scurt locuri pe care merita sa le vezi. Cu toate acestea, nu reusim sa atragem si mai ales nu reusim sa mentinem numarul vizitatorilor intr-un mod care sa asigure performanta acestui sector.Auditul Curtii a constatat existenta unor licente de turismautorizate, in conditiile in care prevederile legale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 107/30.07.1999, Ordinul presedintelui ANT nr. 65/10.06.2013) dau dreptul functionarii doar agentiilor de turism infiintate ca societati cu personalitate juridica.Raportat la numarul de turisti sositi din alte state, comparativ cu alte 5 state din regiune, Romania inregistreaza un nivelextrem de redus, situandu-se pe penultimul loc si ca nivel al numarului de turisti si ca sume incasate din turismIn anul 2007, Guvernul Romaniei a stabilit ca este necesara elaborarea unui Master Plan al dezvoltarii turismului, pentru a pune bazele implementarii unei abordari durabile a dezvoltarii turismului din Romania. Astfel, a fost elaborat Master Planul pentru turismul national al Romaniei 2007 - 2026, in urma incheierii unui contract cu Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO), care, desi a fost asumat de reprezentanti ai institutiilor din Romania,Ei bine, multe din actiunile propuse in acel plan au fost preluate in Programul multianual de marketing si promovare turistica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 20/18.01.2012. \u0004Sa mai spunem si faptul ca, de pilda la Targul de turism CMT (Caravan, Motor, Tourism) Stuttgart- Germania 2015, Raportul de activitate, intocmit de reprezentantul ANT de la Biroul de Turism din Berlin mentioneaza ca au fost inscrisi 20 de participanti la eveniment, desi 2 operatori nu apar in situatia monitorizarii firmelor participante intocmita de ANT, iar o societate figureaza inevidentele Ministerului de Finante cu activitatea suspendata din anul 2013.Raportat la banii dati pentru mobilierul necesar in vederea amenajarii si decorarii standului Romaniei, s-a constatat existenta unei diferente mari de pret intre preturile practicate de operatorii care au incheiat contracte cu ANT si preturile practicate pe piata de alti operatori de profil, astfel:

Constatarie Curtii le puteti citi alaturat.

Dar sa nu ne impaunam, zic, cu turismul practicat, cata vreme putini sunt operatorii care stiu cum sa atraga si mai ales cum sa isi mentina clientii care le trec pragul. Doamne-ajuta!