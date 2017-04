NSA ar fi reusit sa se infiltreze in SWIFT si sa monitorizeze transferuri bancare din toata lumea

National Security Agency (NSA), una dintre principalele agentii de securitate ale Statelor Unite, ar fi reusit sa intre, prin internediul unor mijloace sofisticate de exploatare a slabiciunilor sistemelor informatice, in sistemul bancar global Swift, prin intermediul caruia a monitorizat tranzactii bancare din intreaga lume, arata documente publicate de grupul de hackeri Shadow Brokers, relateaza BBC, citata de News.ro.





Shadow Brokers a publicat o larga serie de slabiciuni ale sistemelor informatice, care pe piata neagra a hackerilor ar costa in jur de 2 milioane de dolari.





Grupul a mentionat ca NSA a creat un "exploit", prin care a obtinut acces la sistemul bancar Swift.





Un "exploit", in limbajul IT, este un program informatic care permite unui utilizator sa obtina controlul asupra unui sistem electronic si sa aiba acces la toate informatiile continute in acesta.





Potrivit BBC, mai multi experti au comentat ca datele sunt credibile, in timp ce institutiile implicate fie au negat acuzatiile, fie au refuzat sa comenteze.





"Nu avem niciu indiciu care sa sugereze ca a existat vreun acces neautorizat la reteaua noastra sau la serviciile noastre de mesagerie", a precizat compania ce gestioneaza sistemul Swift, care are sediul in Belgia, pentru BBC.





In schimb, NSA nu a facut niciun comentariu in privinta datelor dezvaluite, iar BBC a avertizat ca nu are capacitatea de a stabili daca datele sunt autentice.





Daca datele sunt reale, ar fi cea mai mare expunere a practicilor NSA dupa dezvaluirile lui Edward Snowden, facute in 2013.