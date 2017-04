Economia Chinei creste surprinzator de mult, dar inca se bazeaza pe "motoare" depasite

Cresterea economica de 6,9 procente a fost cea mai rapida din ultimele sase trimestre, iar datele statisticie privind investitiile, vanzarile cu amanuntul si exporturile au batut previziunile, sugerand ca economia ar beneficia de un impuls solid in aceasta primavara.Dar cei mai multi dintre analisti spun ca primul trimestru va fi cel mai bun pentru China anul acesta, ei fiind ingrijorati ca Beijingul inca se bazeaza prea mult pe stimuli monetari si pe “motoare” depasite ale economiei – in principal industria otelului si o piata imobiliara ce da semne de supraincalzire.“Guvernul chinez are tendinta sa se bazeze pe dezvoltarea infrastructurii pentru a sustine cresterea pe termen lung”, avertizeaza analistii ANZ intr-o nota pentru investitori.“Intrebarea pe care trebuie sa o punem este daca acest model pe baza de investitii (publice) este sustenabila, in conditiile in care autoritatile au probleme in a tine sub control creditarea. Trebuie sa urmarim atent daca liderii Chinei vor transmite vreun semnal mai puternic privind inasprirea politicii monetare”, potrivit ANZ.Chiar si in conditiile in care oficiali de rang inalt au promis ca vor lua masuri impotriva riscurilor aduse de nivelul inalt al datoriilor, finantarea sociala totala a Chinei – o evaluare larga a creditarii si lichiditatii din economie - a atins nivelul record de 6.930 miliarde de yuani (1.000 miliarde de dolari) in primul trimestru.In acelasi timp, cheltuielile autoritatilor centrale si locale au crescut cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Acestea au ajutat la impulsionarea unui ritm de crestere in primul trimestru serios peste tinta guvernului pentru 2017, de 6,5%, si peste prognoza de 6,8% a economistilor. O asemenea depasire de plan ar putea face ca Beijingul sa-si atinga din nou rata de crestere anuala, chiar daca activitatea economica ar mai putea pali mai tarziu in acest an, asa cum se asteapta multi analisti.."Multi indicatori au fost mai buni decat se prognoza… ceea ce a pus o buna fundatie pentru obtinerea tintei de crestere pentru totanul”, a spus purtatorul de cuvant al institutului de statistica din China.Inca o data, decidentii chinezi s-au folosit de investitiile in infrastructura si imobiliare pentru a crea expansiune economica in primul trimestru. Avansul din ambele sectoare a accelerat fata de anul trecut si a ajutat la compensarea unei cresteri mai slabe in sectorul serviciilor.“Avansul mai rapid al productiei industriale este factorul principal al surprizei din primul trimestru”, spune Brian Jackson, economist specializat pe China la IHS Global Insight.Investitiile in sectorul de real estate a ramas si el robust in primele trei luni ale anului, crescand cu 9,1 procente, iar ritmul in care avanseaza sectorul constructiilor noi a accelerat, in ciuda masurilor guvernamentale de calmare a cresterii preturilor.Cea mai mare parte a economistilor apreciaza ca supraincalzita piata imobiliara reprezinta cel mai mare risc pentru cresterea economica a Chinei, dar preconizeaza ca efectul cumulat al masurilor luate va tempera pana la urma aceasta activitate, fara sa produca un crash brusc.“Vanzarile au inceput sa scada, ceea ce insemna ca masurile restrictive incep sa aiba efect”, spune Shen Jianguang, analist la Mizuho Securities in Hong Kong, adaugand ca efectele vor incepe sa se vada atat in sectorul serviciilor cat si in cel al constructiilor.Peste 20 de orase au anuntat masuri noi sau suplimentare de calmare a domeniului imobiliar in martie si in aprilie, dupa ce cele luate la sfarsitul anului trecut au parut sa aiba un prea mic efect de durata.Impulsionata de o crestere de 12 procente a demararii de noi constructii, China a produs o cantitate record de otel in martie, arata datele Reuters, desi analistii spun ca s-au aprins “luminile de avertizare” ale sectorului.Avansul nivelului stocurilor si recentele scaderi ale preturilor otelului sugereaza ca productia a crescut mai repede decat cererea, ceea ce creeaza ingrijorari privind o stare de supraproductie mai tarziu in acest an, lucru ce ar putea accentua tensiunile pe relatia comerciala cu Statele Unite si alti parteneri majori.Sunt insa si semne pozitive pe frontul consumului in datele statistice prezentate luni. Dupa ce a incetinit timp de cinci trimestre, cresterea veniturilor disponibile a urcat la 7 procente in primul trimestru, cel mai rapid ritm de la sfarsitul anului 2015 si pana acum.Vanzarile cu amanuntul in martie si-au revenit, consemnand o crestere de 10,9%, in conditiile in care consumatorii au cheltuit mai mult pe aparate casnice, mobila si decoratiuni pentru noile case. Vanzarile de masini au aratat si ele semne de revenire dupa o slabire a sectorului in primele doua luni ale anului, provocata de o reducere a subventiilor guvernamentale pentru autoturisme.Analistii urmaresc cu atentie, cautand sa vada daca sectorul consumului ocupa o cota mai mare din economia Chinei, ceea ce nu numai ca va face ca avansul economis sa fie mai solid si mai extins, ci va si reduce nevoia pentru stimuli pe baza de datorie.Desii decidentii au promis in mod repetat ca vor aduce reforme care sa tina in frau riscurile financiare si bulele speculative, Beijingul cauta sa tina economia in echilibru inaintea unei tranzitii majore de leadership ce va avea loc anul acesta.Banca centrala a Chinei a trecut cu precautie la o optica de inasprire a politicii monetare in ultimele luni si foloseste mai multe masuri tintite pentru a tine sub control riscurile din sistemul financiar, dupa ani de decizii extrem de laxe.Ea a crescut deja anul acesta de cateva ori dobanzile instrumentelor de pe piata monetara si ale finantarilor pe termen scurt si mediu si este de asteptat ca vor urma si alte mici majorari, in special daca urca dobanzile si in SUA.“Cred ca ar trebui sa-si directioneze economia catre o incetinire a cresterii economice pe termen lung… dar, dimpotriva, cresterea accelereaza”, spune Hidenobu Tokuda, economist senior la Mizuho Research Institute din Tokyo.“Pentru moment este bine, dar devine dificil de vazut cum va avea loc incetinnirea economica a Chinei in viitor. Raman multe incertitudini”, a explicat Tokuda.