In urma cu 10 ani, dintr-o suta de absolventi de facultate, 88 aveau de lucru. Acum, doar 86 se pot lauda cu un job. Liceenii au pierdut si ei doua puncte procentuale la rata de ocupare

In ultimii 10 ani, rata de ocupare a scazut, in loc sa creasca. Cu alte cuvinte, daca luam o grupa de varsta oarecare, scade ponderea celor care au loc de munca in totalul populatiei de aceeasi varsta. Marti, Statistica a anuntat ca in 2016, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 66,3% (la o distanta de 3,7 puncte procentuale fata de tinta nationala de 70% stabilita prin Strategia Europa 2020). Ceea ce nu e neaparat o veste proasta in sine. Veste proasta devine insa daca traducem relatia dintre educatie si forta de munca printr-o oferta in crestere de oameni bine educati care sa sustina cresterea economica prin intermediul joburilor pe care le ocupa. "O crestere sanatoasa nu inseamna sa protejezi joburile din industriile existente, ci sa poti proteja ocuparea, oferind oamenilor sansa de a se califica si recalifica. Acest tip de mobilitate este absolut esential", se arata intr-un raport al Bancii Mondiale.Mai jos, aveti rata de ocupare din ultimii 10 ani, dupa nivelul scolii absolvite.Prin urmare, in loc ca tot mai multi absolventi de facultate din totalul celor care termina o scoala din invatamantul superior sa isi gaseasca de lucru, noi "progresam" de la 87.7% la 86.2%.In cazul absolventilor de licru, lucrurile nu stau diferit: Daca acum 10 ani, dintr-o suta de liceeni isi gaseau de lucru 67.4, anul trecut doar 65.2% aveau un job. Iar in privinta celor cu un nivel scazut al educatiei, de la 42%, am coborat la 41%.Pe regiuni, rata de ocupare arata ca in graficul alaturat:In anul 2016, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 61,6%, in crestere fata de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Ca si in anii anteriori, rata de ocupare era mai mare la barbati (69,7%, fata de 53,3% la femei).Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22,3%, iar cea a persoanelor varstnice (55-64 ani) de 42,8%.Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele in varsta de munca s-a inregistrat in randul absolventilor invatamantului superior (86,2%). Erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educatie si numai 41,0% dintre cele cu nivel scazut de educatie.Din totalul persoanelor ocupate in anul 2016, au lucrat cu program partial 723.000 persoane (8,6%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program partial lucrau in sectorul agricol (82,8%).In anul 2016, durata medie efectiva a saptamanii de lucru pentru activitatea principala a fost de 38,8 ore pe saptamana; 130.000 de romani au avut un al doilea job, unde au lucrat in medie 12,9 ore pe saptamana.