Ca sa-si completeze echipa de la varf, banca pentru locuinte a Raiffeisen numeste doi vicepresedinti executivi

Raiffeisen Banca pentru Locuinte si-a completat echipa de conducere executiva cu doi noi membri: Ileana Cioana si Ionel Fierascu. Numirea celor doi vine in contextul in care banca avea o echipa de conducere descompletata, dupa ce fostii vicepresedinti -Claudia Butac si Stelian Stanga- parasisera institutia in iulie si respectiv decembrie 2016. Cioana se va ocupa de Divizia Distributie, iar Fierascu de cea de Operatiuni. CEO-ul bancii ramane in continuare Aurelia Cionga, numita in 2009. Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL) este prima banca de economisire-creditare din sistemul bancar romanesc, fiind infiintata in iunie 2004. Sistemul de economisire creditare traverseaza o perioada dificila, fiind blocat de un an si jumatate ca urmare a unui control al Curtii de Conturi, control aflat pe rolul instantelor dupa ce Curtea de Apel a dat dreptate bancilor pentru locuinte. In Parlament exista de asemenea o propunere legislativa care are ca scop restartarea sistemului.Reamintim ca in aceasta toamna, Bucurestiul va gazdui intalnirea anuala a Federatiei Bancilor pentru Locuinte din Europa, tocmai pentru a da un semnal cu privire la sustinerea micilor jucatori locali de pe aceasta piata. Capitala Romaniei a fost aleasa in detrimentul Romei, exact din motivul amintit mai sus.Noile nominalizari ale Raiffeisen BpL vor deveni efective dupa obtinerea tuturor avizelor si a autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei.Ileana Cioana a fost pana acum Director Executiv Produse de creditare pentru Corporatii, pozitie pe care o detine din 2006. Ileana lucreaza in Raffeisen Bank din anul 2002 ca director in Divizia Corporatii, iar pana in 2002 a activat in ABN Amro Bank Romania. A fost profesor asociat la ASE si a format permanent echipe de tineri bancheri, buni profesionisti. In prezent isi continua munca de mentor si colaboreaza in calitate de trainer, in programul Raiffeisen Banking University;Ionel Fierascu lucreaza in Raiffeisen Bank din 2001, iar anterior a facut parte din echipa Bancii Agricole, din anul 1998. Este licentiat in economie si in drept, cu studii postuniversitare de economie, guvernanta corporatista, conformitate si risc. A inceput ca simplu angajat in banca si a avansat pana la manager si director juridic si de conformitate. In Raiffeisen Bank a infiintat Directia de Securitate Bancara , apoi Directia de Conformitate, pe care a condus-o pana in prezent.