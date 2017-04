Economia Romaniei ar putea creste in 2017 cu 4,1% iar atingerea tintelor de deficit bugetar in urmatorii ani va fi extrem de dificila (raport BRD)

documente REO Spring 2017 (19 Apr 2017) PDF, 1MB

Economia Romaniei ar putea creste in 2017 cu 4,1% si cu 3,8% in 2018, iar atingerea tintelor de deficit bugetar in urmatorii ani va fi extrem de dificila, se arata intr-un Raport al BRD-GSG consultat de HotNews.ro. otrivit raportului coordonat de economistul sef al BRD, Florian Libocor, consumul privat va ramane coloana vertebrala a cresterii economice, cresterea lui fiind stimulata de relaxarea fiscala si de maririle salariale anuntate. Este insa putin probabil sa se repete performanta puternica (+ 7,3% y / y) din 2016, judecand dupa ritmul moderat de crestere a vanzarilor cu amanuntul si de magnitudinea mai redusa decat in 2016 a stimulentelor fiscale, mai arata documentul.Despre inflatie:"Ne asteptam ca la finele acestui an sa avem o rata anuala a inflatiei de 1,5% si de 2,7% la sfarsitul anului 2018"Piata muncii:"Crearea locurilor de munca va continua, bazata pe expansiunea cererii interne. Rata somajului ar putea atinge o medie de 5,5% in 2017 si de 5,3% in 2018"Cursul de schimb: Vedem riscuri generate atat de evoluțiile externecat si dinspre cele interne, mai pronunțate în cazul celor din urmă. Asistam la un potențial de apreciere limitat pentru leu in fata euro și ne așteptăm ca acesta să fie cotat la 4.52 la , sfârșitul anului 2017 și la 4,50, la sfârșitul anului 2018Contul curent:"Evolutia contului curent va fi dictata de un deficit comercial in crestere dar si o slabire a veniturlor primare (cresterea profiturilor companiilor cu capital strain, cuplat cu un grad ridicat repatriere). In acelasi timp, soldul veniturilor secundare ar putea beneficia de remitente mai mari din strainatate. Prognozam un deficit de cont curent de 3,1% in acest an si 3,6%"Politica fiscala si datoria publica:Consideram ca atingerea tintelor de deficit bugetar in urmatorii ani va fi extrem de dificila, cu balanta riscurilor inclinata in sensul cresterii. Ne asteptam ca deficitul public sa ajunga la 3,4% din PIB in 2017 si 2,9% din PIB in 2018. Intr-un scenariu conservator (care nu presupune nicio modificare suplimentara a politicii fiscale), ne asteptam ca datoria publica sa creasca la 39% din PIB in 2017 si la 40,2% din PIB in 2018.