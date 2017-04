Apropierea alegerilor din Franta, dar si situatia din SUA au dus miercuri cursul la 4.52 lei pentru un euro si 4.22 lei pentru un dolar SUA

Semnele de intrebare ridicate de abilitatea administratiei americane de a implementa modificarile de politica fiscala promise in campanie au facut ca dolarul sa piarda teren fata de celelalte monede majore, scriu economistii unei banci comerciale intr-un raport destinat investitorilor. Euro a atins un maximum al ultimelor trei saptamani la USD 1.0736/EUR pe care l-a vizitat si in miercuri dimineata inainte de a cobori spre USD 1.0710/EUR din cauza temerilor starnite de apropiatele alegeri din Franta.Monedele Europei emergente s-au tranzactionat diferit fata de euro in aceasta dimineata. Leul s-a mentinut intre 4.5215/EUR si 4.5309/EUR. Cursul mediu calculat de BNR si afisat in jurul orei 13 a fost de 4.52/euro, 4.22 lei pentru un dolar SUA si de 4.24 lei pentru un franc elvetian.Parlamentul britanic discuta miercuri propunerea primului ministrului de a se programa alegeri generale anticipate in data de 8 iunie. Premierul britanic a surprins marti pietele anuntand ca ea considera necesare aceste alegeri pentru a avea un sprijin mai mare din partea legislativului in timpul negocierilor conditiilor in care se va desfasura Brexit-ul.Activitatea pe piata secundara a titlurilor de stat denominate in lei s-a inviorat usor miercuri dimineata pe seama unei prezente mai vizibile a cumparatorilor.Preturile metalelor pretioase au scazut usor miercuri dimineata pe seama tranzactiilor de marcare a profitului dar sunt in continuare sustinute de incertitudinile politice pe plan global. Aurul a coborat la 1,282.75 dolari pe uncie, argintul este cotat la 18.16 dolari pe uncie, platina se tranzactioneaza aproape de 977.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului se gaseste la 775.00 dolari pe uncie.