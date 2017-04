Leul trece iar pragul de 4.54 unitati in fata euro, dar catstiga usor teren in fata francului elvetian si a dolarului american

Leul revine peste pragul de 4.54 unitati in fata monedei unice europene, intr-o piata in care ​Euro a continuat sa se intareasca in fata dolarului american (atingand un nou maximum al ultimelor trei saptamani la USD 1.0775/EUR) in ciuda grijilor starnite de apropierea alegerilor din Franta. Pe acest fond, monedele Europei emergente, percepute drept active riscante, au pierdut teren fata de euro in aceasta dimineata ca urmare a reticentei investitorilor globali de a mari gradul de risc al portofoliilor. Leul s-a mentinut intre 4.5350/EUR si 4.5415/EUR in trancaztiile comerciale de joi.Trei oficiali de top ai Bancii Centrale Europene au recunoscut ieri ca economia s-a imbunatatit in euro arie, dar au adaugat ca este prea devreme ca banca sa isi reduca sprijinul. Pachetul de stimulare va ramane neschimbat pana ce va fi clar ca inflatia poate fi sustenabila la nivele apropiate de tinta BCE, scriu economistii unei banci comerciale intr-un raport transmis joi.Investitorii asteapta datele privind piata muncii din SUA estimand ca un numar de 242 mii persoane au completat in saptamana anterioara cereri de asistenta la somaj.Segmentul maturitatilor scurte al curbei randamentelor implicite a revenit joi dimineata injurul nivelului de 0.30% in vreme ce segmentul 1M-3M este neschimbat in zona 0.40% - 0.55%.Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute joi sase sute milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate reziduala de aproape trei ani. Ne asteptam ca randamentul maxim sa fie situat cu putin sub nivelul 2.00%.Metalele pretioase s-au tranzactionat in intervale inguste joi dimineata, clientii fiind prudenti intr-un mediu marcat de incertitudini politice pe plan global. Aurul este cotat sub 1,280.00 dolari pe uncie, argintul s-a mentinut la 18.17 dolari pe uncie, platina se tranzactioneaza aproape de 970.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului a urcat peste 785.00 dolari pe uncie.