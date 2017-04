Frans Timmermans, intrebat despre procedura de deficit excesiv pe prognoza: Noi nu procedam asa

Intr-o conferinta de presa, el a fost intrebat despre declaratiile liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit carora ar exista "un plan de decrediblizare a Guvernului", pentru a determina Comisia Europeana sa declanseze procedura de deficit excesiv fata de Romania, pe baza prognozelor economice.", a raspuns Timmermans.In 12 aprilie, la postul Antena 3, Liviu Dragnea a lansat informatia ca ar exista "un plan" pentru a determina Comisia Europeana sa declanseze procedura de deficit excesiv fata de Romania. bazat pe prognoze, fara a se mai astepta finalul anului, pentru executia bugetara."O sa va spun ceva ce nu s-a mai spus in spatiul public si domnul Viorel Stefan poate sa va confirme. Exista un plan pentru a decredibiliza Guvernul nostru care a fost alimentat cu faptul ca nu o sa avem venituri pentru Legea salarizarii, ca nu o sa putem sa facem veniturile pe care le-am prognozat, ca nu o sa avem cresterea economica prognozata si acest scandal cu pensiile pentru a genera in Comisia Europeana ceva nemaiauzit, nemaiintalnit, neprevazut in Tratat si anume pentru a forta Comisia Europeana sa declanseze o procedura de deficit excesiv pe prognoza, adica sa nu astepte sfarsitul anului si sa spuna de acum ᅡdeclansam procedura de deficit excesiv, pentru ca noi credem, dupa toate semnalele care vin din spatiul public din Romania, ca Guvernul nu va realiza tinta de deficitᅡ¬, a afirmat Liviu Dragnea, citat de News.ro.