Leul incheie saptamana depreciat cu doi bani in fata monedei euro

BNR a afisat vineri un curs mediu de 4.54 lei/euro, mai depreciat cu doi bani fata de cotatia afisata luni. E drept, vineri euro a pierdut teren in fata dolarului american mentinandu-se totusi peste USD 1.0700/EUR inantea alegerilor din Franta. Monedele Europei emergente, percepute drept active riscante, au continuat sa piarda teren fata de euro in aceasta dimineata in asteptarea numelor elor doi candidati ce se vor infrunta in urmatorul tur. Leul s-a mentinut intre 4.5380/EUR si 4.5442/EUR.Anuntul preliminar al indicelui compozit PMI facut de IHM Markit pentru luna aprilie a depasit asteptarile pietei. PMI compozit a crescut la un maximum al ultimilor sase ani la 56.7 puncte de la 56.4 in martie, in timp ce consensul era pentru o scadere la 56.3 puncte. Conform Markit, valoarea inregistrata sugereaza o crestere economica de 0.7% in trimestrul al doilea (daca se mentin conditiile prezente), noteaza economistii unei banci comerciale intr-un raport transmis vineri..Investitorii asteapta primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta programat pentru acest sfarsit de saptamana. Alegerile din Hexagon reprezinta cel de-al doilea test important al anului (dupa cele din Tarile de Jos) al proiectului european.Curba randamentelor implicite este neschimbata in dimineata ultimei zile a perioadei de alcatuire a rezervelor cu segmentul maturitatilor scurte in jurul nivelului de 0.30% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.40% - 0.55%.Ministerul Finantelor a imprumutat joi, conform planului, sase sute milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate reziduala de aproape trei ani. Guvernul a acceptat un randament maxim de 1.99% platind un randament mediu de 1.98%. Raportul dintre cerere si oferta a fost solid de 2.0x.Metalele pretioase s-au tranzactionat in intervale inguste vineri dimineata inaintea alegerilor prezidentiale din Franta. Aurul este cotat cu putin peste 1,280.00 dolari pe uncie, argintul a coborat la 17.90 dolari pe uncie, platina se tranzactioneaza aproape de 975.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului a urcat peste 800.00 dolari pe uncie.