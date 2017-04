Investitorii autohtoni: Legea salarizarii unitare genereaza o migratie masiva a personalului calificat, ingineresc indeosebi, din sectorul privat catre sectorul bugetar

Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) apreciaza maririle salariale din proiectul legii salarizarii unitare ca fiind "arbitrare" si care "sfideaza atat realitatile economice", potrivit unui comunicat de presa remis luni. Niveluri de salarizare deja aflate in plata in sectorul bugetar genereaza in aceasta perioda o migratie masiva a personalului calificat, ingineresc indeosebi, din sectorul privat catre sectorul bugetar, chiar prin afectarea calificarii individuale dobandite de acestia in ani de activitate, mai arata investitorii autohtoni.In opinia acestora, reducerea activitatii sau chiar incetarea acesteia in companiile private ce Nu vor putea concura salarial cu salariile preconizate a fi platite in sectorul bugetar vor reduce incasarile la Bugetul de Stat."Salariile in sectoarele industriale, sunt determinate de productivitatea atinsa, de gradul de complexitate a muncii si a competitiei pe piata de profil, criterii care lipsesc complet in stabilirea salariilor in sectorul bugetar, cresterile de salarii fiind realizate birocratic si generalizat pentru fiecare familie ocupationala.PIAROM intelege necesitatea cresterii salariilor unor categoriii de angajati din sectorul bugetar, dar apreciaza ca inacceptabila realizarea acestui deziderat, in lipsa unui studiu aprofundat asupra influentei acestei reglementari asupra salarizarii in domeniul privat", mai spun investitorii locali, care solicita realizarea unui studiu de impact asupra efectelor salarizarii in mediul privat.Totodata o asemenea reglementare realista ar trebui sa urmeze adoptarii de masuri de reorganizare/ eficientizare a structurilor institutiilor publice, ministerelor, agentiilor si administratiei locale.Ignorarea consecintelor grave ce vor fi suportate de companiile private, este de neinteles, in conditiile in care companiile cu capital autohton, angajator a peste 2/3 din totalul salariatilor vor fi cel mai grav afectate.PIAROM mai atentioneaza Guvernul si Parlamentul Romaniei asupra dificultatilor majore generate de masurile de crestere discretionara, cu rate de crestere arbitrare a salariilor in ultimii 3-4 ani, incepand cu salariul minim pe economie si terminand cu cresterile majore ale salariilor diverselor categorii profesionale, deja operate in 2016-2017, politica care va compromite activitatea indeosebi a companiilor producatoare, atatea cate au supravietuit crizei economice prelungite.Salariile vor putea fi marite doar daca Guvernul va adopta masuri ferme, curajoase capabile sa modifice structura Economiei romanesti, favorizand clar productia de bunuri, indeosebi a celor cu valoare adaugata semnificativa.Romania va putea plati salarii mai mari numai in conditiile in care vor munci mai multi romani, care vor produce bunuri cu valoare adaugata mare.Politicile publice de favorizare excesiva si fara corespondent economic a unor categorii sociale vor produce daune majore companiilor private, indeosebi celor avand capital autohton.