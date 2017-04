Eurostat: Romania a avut deficit bugetar de 3% din PIB in anul 2016

documente Eurostat-deficit 2016 (24 Apr 2017) PDF, 453KB

Ce este cu procedura de defiict excesiv in Uniunea Europeana

Intr-un raspuns furnizat HotNews, Comisia Europeana a precizat ca procedura de deficit excesiv se poate declansa in general, pe baza datelor istorice pe care Comisia le primeste de la statul respectiv pentru perioada respectiva sau a prognozelor guvernului in cauza.



De asemenea, daca exista o deviere semnificativa de la obiectivul pe termen mediu, conform datelor aferente, Comisia va declansa o procedura pentru abatere semnificativa. Astfel, in cazul in care cele mai noi date pentru anul 2016, ce vor fi disponibile in aceasta perioada, arata o deviere semnificativa, exista o mare probabilitate ca CE sa lanseze procedura susmentionata in aceasta primavara, a mai precizat CE.



Precizatile complete ale Comisiei Europene:



Procedura de deficit excesiv este declansata, in general, pe baza datelor istorice pe care Comisia le primeste de la statul respectiv pentru perioada respectiva sau a prognozelor guvernului in cauza. In ceea ce priveste cazul concret al Romaniei, legea bugetara pentru 2017 mentioneaza un deficit bugetar de 2.98%, sub plafonul de 3% mentionat in Tratat, iar urmatorul Raport de convergenta, asteptat pana la sfarsitul lui Aprilie, contine o actualizare a tintelor fiscale asumate de Guvern.



Cu toate astea, Comisia a avertizat Romania, inca din februarie, privind cresterea deficitului bugetar, prin intermediul unei scrisori adresate ministrului Finantelor, scrisoare semnata de vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro, dialog social, stabilitate financiara, servicii financiare si Uniunea pietelor de capital si de Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vami.



In astfel de cazuri Comisia are si posibilitatea de a intocmi un raport care sa semnalizeze riscul de neindeplinire a obligatiilor privind deficitul bugetar. Acest raport se bazeaza pe prognoze ale Comisiei si decizia de a intocmi acest document va fi luata in functie de probabilitatea si marimea devierii de la deficitul asumat.



Mai mult, Romania pastreaza in continuare obligatiile ce decurg din Pactul de stabilitate si de crestere, prin care statele membre se angajeaza sa obtina si sa mentina obiectivele specifice pe termen mediu. In cazul Romaniei, acest obiectiv este un deficit bugetar de 1% in termeni structurali; iar conform Regulamentului 1466/97, daca exista o deviere semnificativa de la obiectivul pe termen mediu, conform datelor aferente, Comisia va declansa o procedura pentru abatere semnificativa. Astfel, in cazul in care cele mai noi date pentru anul 2016, ce vor fi disponibile in aceasta perioada, arata o deviere semnificativa, exista o mare probabilitate ca CE sa lanseze procedura susmentionata in aceasta primavara.



In legatura cu procedura privind abaterea semnificativa trebuie facute cateva precizari, aceasta are un scop dublu:

- De a aduce statele membre inapoi sau mai aproape de pozitia fiscala care ar fi existat in cazul absentei unei devieri;

- De a impiedica statele membre sa intre in procedura de deficit excesiv



Procedura privind abaterea semnificativa ar trebui sa aiba efect pe termen scurt si nu trebuie confundata cu procedura de deficit excesiv, al carei scop este de a corecta erori majore ale politicilor fiscale, proces ce poate dura mai multi ani.



Procedura privind abaterea semnificativa include 4 etape mari:



- Declansarea procedurii de catre Comisie, printr-un avetisment;



- Recomandarea Consiliului. Consiliul va analiza situatia si, pe baza recomandarii Comisiei, va adopta o recomandare, conform articolului 121(4) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, privind masurile necesare ce trebuie luate;



- Raport al statului membru in cauza privind actiunile intreprinse in scopul respectarii recomandarii Consiliului;



- Consiliul adopta o decizie prin care stabileste daca actiunile mentionate in raport au fost eficiente.





De exemplu, in iulie 2016, Comisia Europeana a declansat procedura de deficit excesiv impotriva Spaniei si Portugaliei, pentru ca in ultimii 2 ani se situasera peste plafonul de 3% cu deficitele.



In cadrul acestei proceduri, statele risca amenzi de 0,2% din PIB daca nu iau masuri convingatoare de reducere a deficitelor, insa pana acum nicio tara nu a fost sanctionata in acest mod. De asemenea, Uniunea Europeaa poate bloca fondurile europene pentru statele membre care se abat de la disciplina deficitelor.



In cele din urma, Spania si Portugalia au fost iertate de sanctiuni, convenind cu Bruxelles-ul o serie de masuri de reducere a deficitelor.

Deficitul bugetar prezentat de Eurostat este pe metodologia ESA - sistemul conturilor europene, in timp ce Fondul Monetar International foloseste sistemul cash, care ar da cifre pentru deficit mai mici, pentru ca nu cuprinde si pierderile unor companii de stat.Potrivit Eurostat, Romania a avut in anul 2016 un PIB de 761,4 miliarde de lei, iar deficitul a fost de 23,1 miliarde de lei, adica 3% din PIB, in conditiile in care tara s-a angajat sa ramana cu deficitul sub plafonul de 3%, peste care Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv.Reamintim ca fostul Guvern Ciolos si-a asumat un deficit bugetar de 2,95% din PIB pe anul 2016, pe metodologia ESA si 2,8% pe cash.Trei state UE au mai avut in anul 2016 un deficit bugetar de 3% sau mai mult din PIB: Marea Britanie (3%), Franta (3,4%) si Spania (4,5%).In ansamblu, Uniunea Europeana a inregistrat un deficit bugetar de 1,7% din PIB in anul 2016.In schimb, Romania a inregistrat in anul 2016 un nivel al datoriei publice de 285,9 miliarde de lei, adica 37,6% din PIB, mult sub plafonul de 60% prevazut prin Tratatul de la Maastricht, unul din criteriile pentru aderarea la zona euro.Si pe anul 2017, Romania risca sa sara din tinta de defiict acceptata in UE, de 3% din PIB, a avertizat Comisia Europeana, in februarie, in prognoza sa economica de iarna. Comisia estima ca deficitul bugetar al Romaniei ar urma sa creasca la 3,6% din PIB in anul 2017, peste tinta Guvernului, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash. Guvernul Grindeanu s-a angajat public sa mentina deficitul in anul 2017 sub plafonul de 3% din PIB (prevazut de Tratatul de la Maastricht), peste care Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv fata de statele membre, cu eventuale sanctiuni.Comisia Europana a mai prognozat ca Romania va avea o crestere economica de 4,4% in anul 2017, sub predictia pe care Guvernul si-a fundamentat bugetul de stat, de 5,2%.