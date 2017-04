Sindicatele din agricultura ii solicita ministrului Daea gasirea unor solutii pentru scutirea de la plata impozitului pe norme de venit in cazul persoanelor fizice, prevazute de lege

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe Agrostar, cea mai mare federatie sindicala din sectorul agricol, solicita ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, analizarea in regim de urgenta si identificarea posibilitatilor de scutire de la "plata impozitului pe norme de venit in cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprindere individuala, intreprindere familiala, pentru productia valorificata prin/catre cooperativa agricola".Scutirea este prevazuta in art. 76 lit. a^3 din Legea cooperatiei agricole, iar solicitarea Agrostar vine ca urmare a unor precizari venite de la Finante la aceeasi problema. Potrivit Finantelor, "este necesara analizarea reglementarilor respective si completarea corespunzatoare a acestora, impreuna cu reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ...", declara secretarul general al Agrostar Horatiu Raicu.Federatia Agrostar considera ca ministrul de resort, Petre Daea, ar trebui sa se implice urgent in rezolvarea acestei probleme cu atat mai mult cu cat, fiscalitatea este unul dintre obiectivele ministerului, potrivit prevederilor Art. 1 alin. 5 lit. lit. d din HG 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale .Totodata, aceasta masura este de natura sa incurajeze asocierea fermierilor in cooperative, dar si sa aduca la bugetul de stat taxe si impozite ca urmare a faptului ca productia este comercializata printr-o forma asociativa, si nu prin diferite "piete si targuri" in cadrul carora se comercializeaza fara sa fie fiscalizata. "Nu in ultimul rand, trebuie tinut cont de faptul ca aceasta facilitate se regaseste in cuprinsul unei legi, iar aplicarea acesteia, cat si respectarea prevederilor legale tin in mod nemijlocit de ministerul pe care il conduceti", subliniaza secretarul general al Agrostar.Federatia Agrostar are in componenta peste 50.000 de membri, atat producatori agricoli, cat si salariati din agricultura si servicii conexe, atat din sectorul privat, cat si din cel bugetar.