Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), care reuneste in prezent peste 400 de firme americane, internationale si locale cu investitii totale de peste 20 miliarde dolari reitereaza sustinerea ferma pentru mentinerea actualei cotei unice de impozitare care s-a dovedit a fi cea mai eficienta politica fiscala pentru economia Romaniei, se arata in comunicatul citat . "In absenta capacitatii actualei infrastructurii de administrare fiscala de a acomoda fluxul si volumul de informatii generat de sistemul propus, consideram ca trebuie evitata introducerea unui mecanism cu un grad de complexitate si noutate care va crea dificultati populatiei. Sunt reale si ingrijorarile exprimate vis a vis de cresterea birocractiei, si fata de atingerea tintei de colectare de venituri la bugetul de stat", mai arata comunicatul AmCham.In acelasi timp, AmCham considera ca transferul obligatiilor de plata a contributiilor sociale de la angajator la angajat implica o schimbare semnificativa de paradigma fiscala precum si modificari ale nivelului de fiscalizare a veniturilor salariale."Dincolo de implicatiile care au fost invocate in diferitele analize in spatiul public, AmCham Romania isi exprima profunda ingrijorare cu privire la introducerea unor schimbari majore de politica fiscala intr-un orizont de timp care nu permite suficient spatiu, pentru consultari aprofundate cu toate partile implicate, ceea ce nu este compatibil cu angajamentul de respectare a stabilitatii, predictibilitatii si transparentei procesului decizional", mai noteaza autorii comunicatului.