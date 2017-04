Despre ce au discutat luni bancherii cu Sorin Grindeanu: Educatie financiara, accesarea fondurilor europene, dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții

Reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) s-au intalnit luni cu premierul Grindeanu, cu care au discutat proiectele pe care ARB in zona cresterii educatiei financiare, dar si a gradului de accesare a fondurilor europene. Bancherii au mai pus pe agenda premierului dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții. La intalnire au participat din partea Guvernului, pe langa premierul Grindeanu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale impreuna cu doi consilieri de stat. Bancherii au fost reprezentati de Sergiu Oprescu - Preşedintele Consiliului Director ARB, Florin Dănescu - Președinte executiv ARB,insotiti de alti doi consilieri.Practic, bancherii au dorit sa se asigure ca intentiile Guvernului actual sunt ferme si ca pot constitui ancore pentru dezvoltarea viitoare a unor servicii financiare care sa vina in intimpinarea tendintelor bancare europene.Bancherii stiu ca se dezvolta o noua generatie de clienti, si ca pana in anul 2025, circa 72% din populatia globului va fi formata din "millennials", persoanele nascute in perioada 1980-2000, care utilizeaza in mod nativ Internet-ul si care vor interactiona prin canale digitale cu toti prestatorii de servicii, inclusiv cu bancile."Competitia este in crestere, au aparut pe piata noi furnizori de servicii financiar-bancare, ce sunt capabili sa raspunda mai rapid cerintelor clientilor si dovedesc o mai mare agilitate in a oferi noi produse si servicii solicitate de catre piata.La nivel european se deruleaza proiecte care au ca scop construirea economiei digitale, un obiectiv strategic major al Uniunii Europene, care se bazeaza pe trei piloni: 1- accesul mai bun al consumatorilor si al companiilor la bunuri si servicii digitale pe tot cuprinsul Uniunii Europene, 2- crearea unor conditii de concurenta echitabile pentru dezvoltarea retelelor digitale si a serviciilor inovatoare si 3- valorificarea la maximum a potentialului de crestere al economiei digitale.Comunitatea bancara din Romania, instalata masiv dupa aderarea Romaniei la UE, a avut parte de multe deceptii din partea guvernelor. S-au promis de catre premierii perindati pe la Palatul Victoria, autostrazi, trecerea la o digitalizare mai consistenta a economiei, investiii publice masive pe care bancherii erau pregatiti sa le finanteze. Din pacate, de-a lungul timpului multe promisiuni s-au dovedit a fi apa de ploaie.De partea cealalta, bancile romanesti si-au propus si ele sa contribuie cat mai mult la actualizarea cadrului legislativ si de reglementare care guverneaza sistemul bancar, pentru eliminarea obstacolelor care inca mai exista in privinta introducerii unor procese digitale integrale.Printre prioritati se afla acceptarea semnaturii electronice ca varianta alternativa la semnatura originala pe suport hartie pentru orice contract intre banca si client, activitati de creditare online si inrolarea clientilor in mediul digital.