Barometrul industrial: Cer senin pentru industrie

Volumul productiei din industrie a crescut de la 53 de puncte in februarie la 64 in martie atingand nivelul cel mai inalt din ultimele 11 luni, se arata in rezultatele Barometrului industrial, realizat de Irsop si SNSPA. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe diferenta neta intre raspunsuri semnaleaza expansiune daca indexul trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50. Revenirea puternica pare a fi impulsionata de cresterea cererii pentru export.Comenzile pentru export au urcat insa cel mai puternic, de la 59 de puncte in februarie la 69 in martie. Acest nivel n-a mai fost atins niciodata in ultimele 29 de luni, de la inceperea masuratorilor BarometruluiIMPORTURILE in industrie servesc in special la sustinerea productiei pentru export si cresc odata cu comenzile externe. In martie importurile de materii prime au inregistrat un salt la 65 de puncte, fata de 57 in februarie.Stocurile s-au apreciat si ele usor, de la 44 in februarie la 48, ramanand insa in zona de contractie. Ritmul de re-umplere a stocurilor este ceva mai lent datorita exportului rapid al produselor si datorita nivelului foarte redus la care au ajuns stocurile in ultimele luni. Vulnerabilitatile industriei in primele trei luni ale anului raman costurile de productie, preturile incasate pentru produsele industriale si cheltuielile pentru investitii.Costurile de productie au urcat cu un punct, 71 comparativ cu 70 in februarie si reprezinta indicatorul cu valoarea negativa cea mai inalta dintre toti indicatorii de performanta a firmelor.Preturile incasate de firme au scazut usor de la 60 la 58, ceea ce pe fondul cresterii volumului productiei poate reprezenta un efect al economiei de scara sau o accentuare a decalajului dintre comenzi si veniturile firmelor.Cheltuielile pentru investitii se afla de 3 luni intre 51 si 53 de puncte, sub nivelul valorilor din 2016 si sub media ultimelor 29 de luni. Probabil ca aceste vulnerabilitati explica in parte de ce firmele din industrie nu se grabesc inca sa faca angajari de personal.Numarul angajatilor s-a contractat in ianuarie la 43 de puncte, a revenit in februarie la 50, intre contractie si expansiune si a recazut in contractie in luna martie, la 48 de puncte.Asteptarile managerilor pentru urmatoarele 6 luni s-au atenuat putin comparativ cu luna trecuta. Indicatorul de optimism calculat ca medie a sperantelor cumulate privind cererea, productia si incasarile a scazut in martie la 63 de puncte fata de 66 in februarie. O explicatie este fluctuatia comenzilor si mai ales experienta caderii puternice de la sfarsitul anului trecut si inceputul lui 2017. In al doilea rand, probabil ca managerii nu sunt siguri ca ritmul crescut al cererii actuale se va mentine la acelasi nivel si peste sase luni. In concluzie, deocamdata in industrie cerul ramane senin, dar cu prognostic incert. Numai 63,6% din indicatorii masurati de Barometru arata cresteri pozitive fata de luna trecuta, un procent similar cu cel din februarie. Restul indicatorilor au stagnat sau au regresat. In plus, managerii nu dau semne de incredere in durabilitatea avantului pe termen lung.