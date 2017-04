Legea Preventiei - o initiativa buna, insa potentialele efecte pozitive sunt mult supralicitate

cele 333 contraventii pe care legea le vizeaza, atentie - doar pentru a fi iertate pentru 90 de zile o data la 3 ani de amenda la prima vizita a organului de control sunt deci putine cand le raportam la totalul contraventiilor prevazute de catre respectivele legi. Mai mult - sunt dintre cele mai nesemnificative si cazurile apar probabil arareori in practica, referindu-se spre exemplu si la sfere precum ucenicia la locul de munca, la egalitatea de sanse, la dialogul social, la Rezervatia Biosfera Delta Dunarii samd,

Poate ca pe unii, faptul ca nu vor mai plati amenda daca sunt prinsi o data depasind viteza pe canalele navigabile ale rezervatiei din delta sau recoltand stuf fara autorizatie ii incanta. Sau daca sunt prinsi o data nerespectand prevederile legislative privind inregistrarea demisiei. Sau daca nu depun spre publicare contractul colectiv de munca la nivel de sector de activitate. Legea preventiei e plina de astfel de exceptii. Insa ce faci cu celelalte mii de situatii legal contraventionale, cu o probabilitate mult mai mare de a aparea in viata unei firme ? Toate sunt atat de importante pentru societate incat sa fie necesare sanctiuni pecuniare semnificative ?

Problematicile mediului de business pe zona birocratica a conformarii realmente tin de alte aspecte. Una din problematici este aceea ca, datorita multitudinii de reglementari si de restrictii mai mult sau mai putin necesare si a frecventei schimbarilor aparute, mediul de afaceri (mai ales la nivelul antreprenorilor mai mici, care au resurse foarte limitate de gestionare) nu le poate cunoaste pe toate pentru a incerca sa se conformeze permanent acestora.



mai mult sau mai putin necesare si a frecventei schimbarilor aparute, mediul de afaceri (mai ales la nivelul antreprenorilor mai mici, care au resurse foarte limitate de gestionare) nu le poate cunoaste pe toate pentru a incerca sa se conformeze permanent acestora. O alta problematica este reprezentata de marimea costurilor conformarii 100 %, a adaptarii la toate prevederile legilor, normelor de aplicare, regulamentelor, ordinelor, deciziilor samd provenite de la multitudinea de institutii publice care vin intr-un fel sau altul in contact cu firma, costuri care vor afecta pe actionari (antreprenori) si pe clienti. In final, avem de-a face si cu interpretabilitatea multora dintre ele si cu faptul ca un "organ de control" daca vrea sa iti gaseasca o "neconformitate" o va gasi, o va sanctiona dur (amenzile nu sunt deloc mici), indiferent de cat de relevanta este acea "neregula" pentru clienti, furnizori, angajati, mediul ambiant si alte parti alte ecosistemului. A devenit axiomatic faptul ca oricat te-ai stradui, perfect nu vei fi niciodata si implicit vei fi potential sanctionabil. Oare de ce ?

Prin urmare, mediul de afaceri si clientii acestuia au nevoie de o dereglementare, de o simplificare, adica de o legislatie mai putin stufoasa, care sa nu se modifice des, neinterpretabila, au nevoie de mai putine institutii si "organisme de control" cu care sa interactioneze (de preferinta cat mai rar) si de un sistem sanctionator proportional cu marimea impactului negativ al eventualei neconformari. Careia din aceste nevoi ii raspunde legea preventiei ? Din pacate, niciuneia.

Legea preventiei iti zice (pe scurt) altceva: "Stimata Firma - ca si pana acum, eu agent constatator vin la tine, constat neregulile, dar daca vreuna e pe lista de 333 de exceptii, doar in cazul ei - o data la 3 ani nu te sanctionez "din prima". Legea ma obliga sa te avertizez, sa intocmesc un "plan de remediere", sa iti dau un ragaz pentru a te conforma celor ce iti spun, sa vin inapoi in 3 luni si sa te sanctionez pecuniar atunci, daca nu ai rezolvat". Da - din aceasta perspectiva, e un pas inainte si trebuie apreciat ca atare. Insa aceasta lege nu va putea niciodata sa rezolve problematica de fond, care consta in multitudinea de reglementari, de institutii, de obligatii (multe inutile) de respectat si de sanctiuni posibile. In schimb, tocmai ce se da mai mult de lucru celor din institutiile statului si mediului de business. Noi documentatii pe care unii oameni trebuie sa le scrie si altii trebuie sa le parcurga si sa si le insuseasca, noi costuri. Trebuie sa se "elaboreze materiale documentare si ghiduri", sa se "difuzeze", sa se "indrume". In plus, ministerul are "obligatia sa dezvolte si sa opereze un portal dedicat". Apoi, posibil ca in viitor volumul de munca sa se mareasca, firmele vor trebui revizitate, deci costurile de gestionare cresc, resursele pot deveni insuficiente. Prin urmare, expansiunea birocratica a statului continua, prin acumularea de legislatie.

Alternativ - daca eu ca si factor reglementator sunt interesat de a face un bine mediului de business, trebuie sa ma asigur ca simplific legislatia reducand fizic numarul de acte normative, reducand numarul institutiilor si impactul "organelor de control", reducand la strictul necesar numarul posibilelor comportamente sanctionabile si recalibrand amenzile, de preferat in consultare cu mediul de afaceri. Din aceasta perspectiva, spre exemplu, o tinta de a ajunge la maxim 1000 de astfel de situatii sanctionabile pana in 2018 se poate constitui intr-un indicator de performanta relevant pentru un guvern si ministrul respectiv ar ramane in istorie. Daca numarul situatiilor pasibile de amenda ar scadea semnificativ, mediul de afaceri le-ar putea cunoaste si stapani, poate ca nici nu ar mai fi nevoie de o lege a preventiei.

Proiectul este binevenit si mediul de afaceri il saluta. Ar fi avut un potential mai mare daca proiectul ar fi respectat ceea ce se prevede in programul de guvernare, in care se sugera faptul ca Legea Preventiei va viza "prevenirea greselilor de orice fel" , a spus miercuri Octavian Badescu, antreprenor implicat in domeniul curieratului,al marketingului direct si al cercetarii de piata, in cadrul unei conferinte organizate de Romanian Business Leaders. Prin urmare, pentru a veni cu adevarat in sprijinul firmei, ar fi oportun ca Proiectul de Lege sa se aplice tuturor contraventiilor prevazute in anumite acte normative. In lipsa acestui lucru, cel mai bun efect pe care il are aceasta lege, chiar inainte de a intra in vigoare, este insa acela ca reliefeaza o jungla amazoniana plina de pericole legislative pentru mediul de business, cu precadere pentru antreprenorii aflati la inceput de drum, numarul situatiilor sanctionabile cu amenda in care se pot gasi agentii economici fiind de ordinul miilor.Legea Preventiei trebuie sa se adreseze. Daca se doreste instituirea unui mecanism similar pentru institutiile statului consideram ca acest subiect trebuie adresat separat.Este foarte important ca incalcarile grave ale legilor si normelor in vigoare sa nu intre sub incidenta legii preventiei, dar doar incalcarile grave. Nerespectarea unor norme privind, de exemplu, siguranta alimentara, taierile de material lemnos, drepturile angajatilor sau evaziunea fiscala nu pot beneficia de regimul legii preventiei. Ministerele care lucreaza la proiectul de lege trebuie sa se asigure de acest lucru. Astfel, pPe langa legea preventiei consideram ca este necesar un program continuu de instruire a angajatilor din institutiile de control care sa duca la o schimbare reala a mentalitatii si practicilor acestora. Obiectivul final al controlului trebuie sa fie conformarea la rigorile legii si nu pedepsirea agentilor economici. Pentru aceastaLa momentul controlului sa fie incheiat proces verbal + scris plan de remediere + stabilita de comun acord metoda de verificare a remedierii. Apoi contribuabilul sa trimita dovezi si sa semneze ca a realizat planul de remediere asumat in termenul stabilit siDe asemenea, avand in vedere ca in viitor vor mai fi emise acte normative care vor cuprinde si alte contraventii (care nu au cum sa fie cunoscute la acest moment si, deci, nici incluse in Anexa), arDe exemplu, ar putea sa se mentioneze obligatia emitentului ca in orice act viitor care prevede contraventii si sanctiuni, sa mentioneze daca si in ce masura ele/o parte din ele vor fi incluse in Anexa la Legea Preventiei.S-a trimis o lista cu propuneri de adaugare la Anexa 1 a proiectului de lege. Membri nostri considera ca inainte de a finali proiectul si de a-l inainte Parlamentului ar fi util ca Ministerul sa parcurga si lista de recomandari.O alta directie pe care Ministerul s-ar putea concentra pentru a acorda un sprijin real pentru start-up-uri (companii cu maxim 10 angajati si 1 milion de euro cifra de afaceri): scutirea de la o serie de obligatii ale angajatorului (de ex. medicina muncii, evaluarea la risc, obligatia de a publica pe website CUI si J samd) care se soldeaza cu contraventii + declararea de conformare pe propria raspundere a antreprenorului. Apoi prevazuta o perioada de 12 luni pentru tranzitie si conformare, din momentul in care compania depaseste 10 angajati sau pragul de venituri.