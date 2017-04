Audierea ministrului Finantelor de catre doua comisii senatoriale a fost amanata miercuri pentru ca in locul ministrului a venit un secretar de stat. Surse din piata vorbesc despre o iminenta schimbare din functie a lui Viorel Stefan

Miercuri la ora 12 ar fi trebit sa aiba loc audierea ministrului Finantelor, Viorel Stefan de catre comisiile reunite de buget finante si cea economica din Senat. Tema audierii era: Analiza asupra executiei bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului 2017, dar senatorii au pregatit si intrebari legate de prezenta lui Darius Valcov la sedinte tehnice din MFP, unde se dezbat informatii clasificate "secret de serviciu". Ministrul nu a ajuns la ora fixata la Senat, fiind insa prezenta secretarul de stat Daniela Pescaru, cea care coordoneaza Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare. In timp ce astepta in fata salii care urma sa gazduiasca audierea, Pescaru a primit un telefon prin care a fost anuntata ca discutia cu senatorii se amana pentru o data care va fi comunicata ulterior. Fara explicatii suplimentare.Motivul ar fi acela ca senatorii il voiau neaparat la discutii pe ministru, nu un secretar de stat, chiar daca Pescaru e cea care s-a ocupat de constructia bugetara si venise cu datele tehnice solicitate.Potrivit mai multor surse convergente, zilele de ministru ale lui Viorel Stefan sunt numarate, PSD cautand un inlocuitor al acestuia dupa ce in ultimele luni Liviu Dragnea ar fi criticat in cateva randuri luarile de pozitie ale actualului sef al Finantelor. Un posibil inlocuitor al lui Viorel Stefan ar putea fi fostul finantist-sef Eugen Teodorovici, recent promovat in pozitia de sef al comisiei de buget finante din Senat (inlocuindu-l pe Viorel Arcas).Stefan este printre putinii oameni din actualul Guvern cu care se poate discuta realist, pe cifre, nu pe fantezii, spun responsabilii din institutiile independente romanesti si europene si poate ca prin pozitia sa pragmatica a deranjat anumiti lideri ai PSD. Pe de alta parte, Viorel Stefan ramane totusi un membru PSD care a girat masurile propuse de partid, desi stie ca multe dintre acestea risca sa produca derapaje."Domnia sa nu ajuns, nu stim care a fost motivul, dar am primit cifrele pe care le solicitasem. Avem vesti bune pentru noi, cifrele confirmand faptul ca au fost taiate investitiile si nu s-au rambursat banii din TVA doar ca sa se cosmetizeze executia bugetara si ca sa iasa acel excedent transmis de Finante. La rambursarea de TVA avem mai putin cu un miliard de lei si nu stim cine a luat aceasta decizie politica! Pentru ca acei bani nu sunt ai Guvernului ci ai firmelor. Care firme mizeaza pe ei ca sa isi continue activitatea. Deciziile politice luate doar ca sa cosmetizeze un rezultat dezastruos tin economia pe loc", a spus senatorul Florin Citu la scurt timp dupa ce s-a anuntat amanarea audierilor.Si as mai fi avut o intrebare pentru dl Viorel Stefan, daca ar fi venit, a adaugat Citu. "Vrem sa stim ce rol are Darius Valcov, care este mult mai prezent in Ministerul Finantelor, la sedinte tehnice, unde se dezbat informatii clasificate secret de serviciu. Mi s-a confirmat prezenta lui fizica la diverse sedinte si nu stim in ce calitate si cine i-a aprobat participarea acolo", a mai adaugat Florin Citu.Citeste si: