Angela Rosca (RBL): Populatia nu o sa mearga la consultantii fiscali ca la medicul de familie ca sa dea banii pe care ii datoreaza statului

Populatia nu o sa mearga la consultantii fiscali ca la medicul de familie ca sa dea banii pe care trebuie sa ii datoreze statului, pentru ca este posibil ca acestia sa fie deja cheltuiti, a declarat Angela Rosca, membru in Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL) si managing partner TaxHouse, intr-o conferinta de presa organizata de Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. "Ne preocupa ce se va intampla cu intreaga populatie care va primi acesti bani (salariile n.r.) de la noi, angajatori, luna de luna, si ii vor cheltui. In mai - septembrie 2019 cand vor trebui sa dea bani se vor duce la acesti perceptori, pentru ca e mult spus consultanti fiscali, de bunavoie ca la medicul de familie sa le dea acesti bani. Noi nu credem in aceasta ipoteza. Nu se vor duce ca la medicul de familie. Acesti consultanti fiscali nu vor fi ca medicii de familie. La medicul de familie ma duc pentru ca eu chiar sunt bolnav si am nevoie ba de medicamente, ba de o adeverinta. Perceptorul o sa alerge el dupa mine sa ii dau banii aceia pe care eventual nu o sa-i mai am", a spus miercuri Angela Rosca"Chestia asta va creea o intreaga problema sociala. Noi va trebui sa ii educam pe acesti angajati. Noi va trebui poate sa le punem banii deoparte sa fim siguri ca la sfarsitul anului 2018 mai au bani ca sa dea dupa ce se depune declaratia din mai", a spus ea."Ne mai preocupa faptul ca pentru cei cu venituri sub plafon -cu mai putin de 5000 de lei pe luna- vor primi de la Stat cate 1600 de lei pentru fiecare copil, pe langa faptul ca nu vor da banii pe impozit. Toate aceste lucruri induc o problema pentru oamenii de afaceri. Si mai sunt si alte premise nerealiste: din ce bani vor plati cei 10.000 de lei consultantii fiscali? Sun apoi contribuabilii suficient de educati ca sa se inregistreze ca gospodarie la un ANAF care abia face fata inregistrarilor de TVA. In momentul de fata ANAF nu a emis decizii de impunere pentru contributiile din sanatate din 2012 si nu reuseste sa emita deciziile de impunere pe sistemul simplificat al cotei unice decat la 3-6 luni de la depunerea declaratiei anuale. Cam asta e capacitatea actuala a ANAF", mai spune Rosca.Ea a precizat ca RBL sustine cota unica, iar prin proiectul privind impozitarea gospodariilor nu sunt doua cote, ci patru."RBL sustine cota unica. Spunem ca sustinem un sistem care si-a dovedit eficienta, ca a contribuit la cresterea economica, a scos din economia gri si neagra venituri. Nu sustinem acest impozit pe venit al gospodariilor publicat recent in spatiul public. Presupune o modificare a intregii paradigme fiscale. Acest sistem propus face o trecere netransparenta la un sistem progresiv de impozitare. Este ceea ce ne preocupa de fapt cel mai tare. Daca cineva ar fi propus in campania electorala un sistem progresiv de impozitare foarte transparent lucrurile ar fi stat, poate, altfel. Propunandu-se un sistem de doua cote 0% si 10%, dar in realitate pe baza proiectului sunt 4 cote, vorbim de 0%, 3%, 10% si 16%. Avem 4 cote pe diverse tipuri de venituri in proiectul de modificare a Codului fiscal", a spus oficialul TaxHouse.Ea a precizat ca din evaluarea Fondului Monetar International este vorba de un impact bugetar de circa 12,2 miliarde lei, adica 1,4% din PIB, "strict ca efect al reducerii cotei de la 16% cat platim toti acum, la zero pentru cei care vor fi sub plafonul de 1000 lei/persoana, respectiv la 10% pentru cei care sunt peste plafonul neimpozabil"."Se mai adauga o suma de 3,48 miliarde lei, zice FMI, din reducerea TVA propusa pentru anul viitor si inca 8 miliarde lei din reducerea contributiilor sociale care vor a scadea la 35%. In total vorbim 23 miliarde de lei. Ne i