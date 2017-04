Petrescu, City Grill, despre birocratia romaneasca: Daca azi ai banii necesari pentru o investitie si ti-ai facut busines-planul, trebuie sa te astepti ca vei porni prima zi de functionare intre 2 si 3 ani

Emiterea autorizatiilor de catre autoritatile locale nu este unitara pe tot teritoriul tarii/ Bucuresti, si astfel exista conditii de competitie incorecta / neloiala, favorizanduse anumite zone.

Se cere acordul vecinilor anual, si nu odata cu obtinerea punctului de lucru de la Registrul Comertului, fapt care poate duce la abuzuri din partea vecinilor ( este necesara obtinerea acordului vecinilor situati in partea stanga/dreapta; fata/spate; sus/jos) si pune sub semnul intrebarii procesul investitional.

Emiterea respectivelor autorizatii de functionare se poate face in majoritatea cazurilor doar daca unitatile de alimentatie publica detin autorizatia eliberata de Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta (ignorand dispozitia legala de prelungire a termenului de obtinere a autorizatiei de functionare, pana in iunie 2017, conform OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor), care si aceasta autorizatie depinde la randul ei de o alta autorizatie, precum este cea de construire, eliberata tot de catre primariile de sector.

Aceasta situatie afecteaza peste 80% din unitatile de alimentatie publica la nivel national, ceea ce reprezinta aproximativ 25.000 de societati comerciale; numai in Bucuresti, in prezent sunt peste 3.500 de unitati de alimentatie publica afectate de aceste intarzieri.



"Daca azi ai banii necesari pentru o investitie si ti-ai facut busines-planul, trebuie sa te astepti ca vei porni prima zi de functionare intre 2 si 3 ani de cand ai toate puse la punct. Intre un an si 3 ani dureaza sa obtii autorizatia de construire -fie ca esti greenfield, fie ca reamenajezi un spatiu, a spus miercuri Dragos Petrescu, proprietarul lantului de restaurante City Grill, la o conferinta organizata de Romanian Business Leaders. "Pana in 2004, firmele functionau in baza unei legi care stipula ca ai nevoie de 5 stampile. Dupa evenimentul nefericit de la Colectiv a intrat in vigoare o noua procedura, care da dreptul fiecarui Consiliul Local sa decida cate documente sunt necesare pentru a putea functiona. Acest set de documente e diferit de la primarie la primarie, si culmea, in Bucuresti de la o strada la alta, depinzand de sectorul in care te afli. De pilda, in Bucuresti, sectorul 1 se solicita 16 documente, la fel ca si sectorul 2. In sectorul 3 ai nevoie de 13 documente, sectorul 4 are nevoie de 19 documente, sectorul 5 23 de documente, iar in sectorul 6-19 documente", mai spune Petrescu."Pe treptele Finantelor si ale BNR se stie ca 2018 nu poate duce cresterea salariala a bigetarilor. Anul asta o s-o duca cumva, dar in 2018 nu are cum. Banii astia trebuie scosi de undeva si ii vor scoate de la antreprenorii romani, ca asta platesc. Mai e o ipotecare a vitorul Romaniei pe termen mediu. In loc sa bagam banii in infrastructura si sa legam intre ele zonele Romaniei, se scot ochii cu aceste cresteri salariale. Cred ca trebuie bine gandit cu cei din Consiliul Fiscal. Acuma mai nou, e o noua lege care spune ca acele cladiri care se afla in zona monumentelor istorice trebuie sa aiba aprobare de la Primaria Generala . Pe noi ne plimba de la Primaria Generala la primarii de sector pentru ca nimeni nu are autoritatea sa dea aprobarea necesara. Pentru fiecare autorizatie am platit sute de mii de euro si avem numai in Bucuresti trei asemenea situatii la 3 primarii diferite. Primariile nu trebuie doar sa curete gunoiul si sa dea zapada la o parte, ci si sa creeze loc antreprenorilor sa se dezvolte pentru ca si locuitorii din acea zona sau copiii acestora sa aiba locuri de munca", a intervenit si Mihai Marcu, fondatorul MedLife.● Pana in anul 2004 conform OUG 76/ 2001 procesul eliberarii autorizatiilor de functionare era unul simplu si usor de realizat, prin acordarea de catre autoritatile competente a unei vize, certificata prin stampila si semnatura, in baza careia agentii economici isi puteau derula activitatea.Astfel OUG 76/ 2001 prevedea anexa la certificatul de inregistrare (viza cu 5 stampile), care continea evaluarea celor 5 autoritati competente:1 – Ministerul de Interne (Brigada Pompieri a Capitalei)2 – Ministerul Sanatatii si Familiei (Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti)3 – Ministerul Agricultuiri (Directia Sanitar Veterinara a Municipiului Bucuresti)4 – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului ( Inspectoratul de Protectie a Mediului din Municipiul Bucuresti)5 – Ministerul Muncii – Inspectia Muncii (Inspectoratul Teritorial de Munca)● La sfarsitul anului 2004 OUG 76/ 2001 a fost abrogata si inlocuita de Legea nr. 359/ 2004 (lege care este in vigoare si astazi) care prevedea asumarea de catre solicitant a responsabilitatilor privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor prin declaratie pe propria raspundere, respectiv persoana juridica trebuia sa indeplinesca conditiile de functionare pevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterniar, protectia mediului, protectia muncii, eliminand evaluarea privind prevenirea si stingerea incendiilor.● Din anul 2015 primariile de sector prin hotarari de Consiliu Local, obliga agentii economici ca la cererea pentru obtinerea autorizatiei de functionare pentru alimentatia publica sa adauge autorizatia sanitara, autorizatia sanitar veterinara, autorizatia de protectie a mediului, autorizatia privind securitatea la incendiu si protectie civila si dovada inexistentei riscului seismic pentru locatia respectiva. In acest fel, primariile de sectoare au elaborate hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica pe raza fiecarui sector, distinct.Astfel:1 - Primaria Sectorului 1 solicita 16 documente, conform HCL 181/2013 modificata prin HCL 44/20152 - Primaria Sectorului 2 solicita 16 documente, conform HCL 72/ 2016, modificata prin HCL 201/2016, modificata prin HCL 231/ 20163 - Primaria Sectorului 3 solicita 13 documente, conform HCL 44/ 2014 modificat cu HCL293/20154 - Primaria Sectorului 4 solicita 19 documente, conform HCL 35/ 20165 - Primaria Sectorului 5 solicita 23 documente, conform HCL 80/ 2015, modificata prin HCL 89/ 20166 - Primaria Sectorului 6 solicita 19 de documente, conform HCL 159/ 2015 si HCL160/2015