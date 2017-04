Marcu, Medlife: Nu e vorba de nicio taxa pe gospodarie sau de impozit pe venitul global. Este o taxare progresiva, sa fie clar!

"Nu e vorba de nicio taxa pe gospodarie sau de impozit pe venitul global. Este o taxare progresiva, sa fie clar. Pe treptele Finantelor si ale BNR se stie ca 2018 nu poate duce cresterea salariala a bigetarilor. Anul asta o s-o duca cumva, dar in 2018 nu are cum. Banii astia trebuie scosi de undeva si ii vor scoate de la antreprenorii romani, ca astia platesc", a spus miercuri Mihai Marcu, la o conferinta a Romanian Business Leaders. Potrivit fondatorului MedLife, actualii guvernanti ipotecheaza vitorul Romaniei pe termen mediu."In loc sa bagam banii in infrastructura si sa legam intre ele zonele Romaniei, se scot ochii cu aceste cresteri salariale. Cred ca asemenea masuri ar fi trebuit bine gandite alaturi de alte autoritati, cum sunt cei de la Consiliul Fiscal", mai crede Marcu.Antreprenorul roman a mai abordat miercuri si subiectul birocratiei romanesti. "Mai nou, avem o noua lege care spune ca acele cladiri care se afla in zona monumentelor istorice trebuie sa aiba aprobare de la Primaria Generala . Pe noi ne plimba de la Primaria Generala la primarii de sector pentru ca nimeni nu are autoritatea sa dea aprobarea necesara. Pentru fiecare autorizatie noi am platit sute de mii de euro, ca sa va faceti o idee. Si avem numai in Bucuresti trei asemenea situatii la 3 primarii diferite. Oamenii care isi dau votul trebuie sa aiba in vedere faptul ca Primariile nu trebuie doar sa curete gunoiul sau sa dea zapada la o parte, ci si sa creeze loc antreprenorilor sa se dezvolte. Pentru ca si locuitorii din acea zona sau copiii acestora vor avea locuri de munca din asemenea dezvoltari ale businessului.", a mai precizat Marcu.