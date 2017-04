Neacsu, Erste Asset Management: Guvernul actual are cel mai fragil buget dintre toti membrii UE; Romania are cea mai mica pondere a veniturilor fiscale in PIB, circa 25%

Guvernul are cel mai fragil buget dintre membrii Uniuni Europene (UE), Romania avand cea mai mica pondere a veniturilor publice in PIB, a declarat miercuri Dragos Neacsu, membru in Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL) si seful Erste Asset Management, intr-o conferinta de presa organizata de RBL. "Indiferent de orientarea ideologica si de structura partinica, Guvernul are in maini cel mai fragil buget dintre toti membrii UE. Romania are cea mai mica pondere a veniturilor fiscale in PIB, circa 25%, la distanta de mai bine de 10 puncte procentuale de statele Europei Centrale cu care indeobste ne comparam. Ungaria are 38%, Croatia - 37%, Cehia si Polonia - 34% si 35% din PIB", spus miercuri Dragos Neacsu."In aceste conditii, prudenta este cuvantul cheie care apare in toate evaluarile facute atat de noi, jucatorii din economia reala, cat si de institutiile financiare internationale si agentiile de rating", a mai adaugat Neacsu.Potrivit acestuia, RBL face apel la responsabilitate si luciditate in ceea ce priveste Legea salarizarii unitare. "Am trimis o scrisoare deschisa adresata primului ministru, ministrului muncii si celui al finantelor pe legea salarizarii unitare. In cuprinsul ei atrageam atentia atentia autoritatilor asupra faptului ca acest proiect politic trebuie gandit, analizat si dezbatut cu partenerii sociali prin prisma realitatilor si nu a aspectelor ideologice asa cum se vad lucrurile din teren. Demersul nostru a fost si este si acum un apel la luciditate si responsabilitate", mai spune Neacsu.Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, a declarat recent, pentru Agerpres, ca aplicarea Legii salarizarii unitare va duce la situatia in care cheltuielile statului cu salariile in sectorul bugetar vor ajunge la 12% din PIB in anul 2022, ceea ce inseamna jumatate din veniturile colectate la bugetul de stat, si nu ar mai ramane resurse pentru aproape nimic.Potrivit acestuia, media europeana in ceea ce priveste anvelopa salariilor bugetare raportata la PIB este de 10%.O analiza a Consiliului Fiscal arata ca, in Romania, rata de colectare a taxelor si impozitelor a fost de 28,1% din PIB in 2015, dupa care a scazut la 26,1% in 2016 si va fi la 25,4% din PIB in 2017 si 2018.