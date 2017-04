Isarescu: Un credit trebuie dat inapoi; daca ti-ai facut o casa esti robul casei, nu al bancii

Cei care iau un credit trebuie sa stie ca un credit luat trebuie dat inapoi, iar daca ai luat un credit nu esti rob al bancii, ci a ceea ce ai facut cu banii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la cea de-a XXV-a editie a Simpozionului anual de istorie si civilizatie bancara "Cristian Popisteanu", cu privire la educatia financiara, potrivit Agerpres. "Oamenii calatoresc cu avionul, dar nu trebuie sa stie neaparat cum functioneaza motorul cu reactie, dar trebuie sa stie ca se urca in avion si ca acolo sunt niste reguli precise si sa accepte, chiar cei care calatoresc frecvent cu avionul, plictiseala aceea cu masurile de siguranta. Daca calatoresti mult cu avionul te si gandesti: ma, ce ma tot omoara astia cu...Asa si cand intra in banca. Trebuie stie ca intra intr-o banca, nu intra in alta parte. Trebuie sa stie ca un credit trebuie dat inapoi. Am ajuns robul bancii! Ai ajuns robul a ceea ce ai facut cu banii. Daca ti-ai facut o casa esti robul casei, nu neaparat robul bancii", a spus Mugur Isarescu, cu referire la educarea financiara a populatiei.Acesta a afirmat ca bancile, chiar daca sunt plicticoase, cand cineva le calca pragul, precum in avion, trebuie sa la faca instructiunile "plictisitoare": "Ati intrat intr-o banca! Aveti serviciile acestea"."Nu trebui neaparat, cum spun unii, cred ca este o greseala, domnule sa ii invatam toate clauzele abuzive, neabuzive. Acesta este treaba avocatilor....Ei trebuie sa stie ca a lua un credit inseamna a lua un credit si trebuie sa te organizezi sa dai banii inapoi, ceea ce nu este deloc usor. Creditul, am mai spus-o de cateva ori aici, are o perioada de mare euforie, dureaza cateva zile, cand il iei si pe urma o perioada de mare durere cand incepi sa-l dai inapoi. Si aceasta mare durere poate sa dureze si 20 de ani, 30 de ani. Te innebuneste. Nu cred ca e stres mai mare pentru un om decat sa stie ca are o datorie pe care trebuie sa o ramburseze in fiecare saptamana. Cam acesta cred ca trebuie sa faca educatia", a declarat Mugur Isarescu.Banca Nationala a Romaniei organizeaza, miercuri, cea de-a XXV-a editie a Simpozionului anual de istorie si civilizatie bancara "Cristian Popisteanu".Potrivit institutiei, editia din 2017 va avea tema "Banca Nationala a Romaniei si Primul Razboi Mondial. Anul 1917" si va fi dedicata aniversarii a 137 de ani de la infiintarea BNR, a 150 de ani de la adoptarea leului ca moneda nationala si a 50 de ani de la aparitia revistei "Magazin Istoric".