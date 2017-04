Unul din trei europeni vrea o societate fara bani cash. Dar peste jumatate dintre respondenti (57%) tin in portofel echivalentul a 40 de euro iar 82% au folosit bancnote in ultimele trei zile

Cashul isi pierde suprematia, dar nu dispare

Conform celui mai recent sondaj ING International Survey - O societate fara cash, realizat in perioada 7-27 februarie 2017, care a chestionat aproape 15.000 de persoane din 15 tari, unul din cinci europeni (21%) arareori poarta la el bancnote sau monede, in timp ce o treime (34%) ar alege sa renunte cu totul la cash daca ar avea aceasta optune. In tarile emergente precum Turcia, Polonia si Romania, unde tehnologia digitala de plati nu este atat de avansata, apetitul pentru o viata fara cash este considerabil mai mare (42%, 40%, respectiv 38%). Acest lucru poate sugera ca dezvoltarea tehnologica, dar si confortul pot fi factori importanti in preferintele consumatorilor.Tarile mai dezvoltate, precum Marea Britanie sau Olanda, au unele dintre cele mai sofisticate infrastructuri de plata digitala din lume si, cu toate ca apetitul locuitorilor de a renunta la cash este considerabil, nu au reprezentat cele mai mari procente dintre tarile chestionate, acestea situandu-se numai la 21%, respectiv 23%.Pe de alta parte, in tarile emergente precum Turcia, Polonia si Romania, unde tehnologia digitala de plati nu este atat de avansata, apetitul pentru o viata fara cash este considerabil mai mare (42%, 40%, respectiv 38%). Acest lucru poate sugera ca dezvoltarea tehnologica, dar si confortul pot fi factori importanti in preferintele consumatorilor.La nivel european, studiul arata o scadere constanta in obiceiul de a utiliza bani lichizi, cu peste jumatate dintre respondenti (54%) folosind mai putin cash in ultimele 12 luni si 78% dintre acestia previzionand o scadere si mai mare in urmatorul an.Acum cateva decenii aproape toate cheltuielile se faceau folosind bani lichizi. Astazi, noile metode de plata, precum cardurile contactless sau portofelele digitale, au determinat 50% dintre europeni sa raspunda ca s-ar simti relaxati fara bani lichizi cel putin o saptamana si 29% sunt de parere ca pot rezista pe un termen nedefinit.Totodata, alternativele la plata cash au determinat 68% dintre respondenti sa aleaga sa cumpere de la magazine care accepta doar plati fara cash, in detrimentul celorlalte, daca li se ofera aceasta optiune.In realitate, insa, chiar si in tari cu o tehnologie avansata de plati, majoritatea europenilor (88%) aleg tot bancnotele pentru plati cotidiene mici, cu o valoare pana la echivalentul a 10 euro, cum ar fi o cafea, o gustare sau cheltuieli de transport.Mai bine de o jumatate dintre respondenti (57%) au in portofel echivalentul a 40 de euro si 82% au folosit bancnote in ultimele trei zile.In acelasi timp, 55% dintre europeni cred ca nivelul de securitate atunci cand fac plati digitale este "ridicat" sau "foarte ridicat". Numai 11% considera ca este "scazut" sau "foarte scazut"."Pentru multi, cashul nu mai este prima optiune. Zilele in care mergem la ATM pentru a avea suficienti bani in weekend au trecut demult. Numarul platilor cu cardul sau chiar cu telefonul mobil cresc, fiind percepute ca alternative mai sigure. Cu toate acestea, sunt mici sansele ca banii fizici sa dispara prea curand. Patru din cinci persoane declara ca au folosit cash in ultimele trei zile. Oamenii inca prefera sa simta si sa vada banii in mana", a declarat Ian Bright, economist ING.