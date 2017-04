Leul s-a apreciat joi cu un bat in fata euro si a dolarului american, ramanand la aceeasi cotatie in fata francului elvetian

Monedele Europei emergente s-au tranzactionat joi in intervale inguste fata de euro. Cotatia medie a leului publicata de BNR joi la pranz a fost de 4.52/EUR, cu un ban mai apreciat decat miercuri. Cotatia in fata francului a ramas la 4.18 lei/chf, in vreme ce paritatea leu/usd a fost calculata joi la 4.15. Euro se mentine fata de dolar in jurul nivelului USD 1.09/EUR ajutat de optimismul ce a urmat primului tur al alegerilor din Franta.Indicele care urmareste evolutia sentimentului consumatorilor in Germania a atins in mai un maximum al ultimilor trei luni la 10.2 puncte, mult peste consensul de 9.9 puncte. Toti sub-indicii (urmarind asteptarile economice, intentiile de cumparare si asteptarile privind veniturile consumatorilor) si-au adus contributia la crestere. Indicatorul climatului de afaceri din zona euro a crescut in aprilie la 1.09 puncte, depasind estimarile pietei pentru o scadere la 0.82 in timp ce indicele increderii consumatorilor a fost confirmat la -3.60, scriu economistii unei banci comerciale intr-un raport destinat investitorilor.Banca Centrala Europeana va lasa probabil neschimbata politica monetara in urma intalnirii de azi, investitorii asteptand insa comentariile presedintelui acesteia in cautarea unor indicii privind reducerea programului de stimulare economica din iunie. Anunturile de azi se adauga altora ce semnaleaza ca economia zonei euro este in forma buna dar sunt destule argumente ca BCE sa nu grabeasca inasprirea politicii monetare precum inflatia sub tinta, ritmul lent de crestere a salariilor si incertitudinile politice.Segmentul maturitatilor scurte al curbei randamentelor implicite este aproape neschimbat joi dimineata cu putin peste 0.60% in timp ce segmentul 1M-3M a crescut cu 2-3 puncte de baza in zona 0.50% - 0.65%.Activitatea pe piata secundara a titlurilor suverane denominate in lei a ramas calma si in dimineata de joi, investitorii asteptand comentariile presedintelui BCE ce urmeaza sedintei de politica monetara si lista licitatiilor din mai ale Ministerului Finantelor.Preturile metalelor pretioase au scazut joi dimineata pe seama cresterii apetitului global pentru risc. Aurul a coborat la 1,263.91 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a scazut la 17.43 dolari pe uncie, platina este cotata sub 945.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului s-a mentinut peste 800.00 dolari pe uncie.