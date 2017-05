Statistica a numarat in martie 486.000 de romani someri, cu 3.000 mai putin decat in februarie. La tinerii someri lucrurile nu mai arata atat de bine

In luna martie 2017, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,3%, au transmis luni oficialii Institutului National de Statistica. Fata de luna februarie, rata somajului din luna martie 2017 a scazut cu 0,1 puncte procentuale. Potrivit anuntului facut de INS, numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna martie din anul 2017 a fost de 486.000 persoane, in scadere fata de luna precedenta cu 3.000 de persoane, dar si fata de aceeasi luna a anului anterior (cand aveam 561.000 de someri).Situatia sta putin mai complicat in ceea ce priveste tineretul. La categoria de varsta 15-25 de ani, pinderea populatiei ocupate in total populatie activa (din aceeasi grupa de varsta) scade.Mai jos, aveti grafic reprezentata aceste dateIar mai jos, tot legat de somerii tineri (cu varsta de 15-25 de ani), iata durata somajului, calculata tot de Statistica.Pe scurt, circa 2 din 5 tineri someri stau in somaj mai putin de 6 luni, unul din 5 tineri someri raman in somaj intre 6 luni si un an iar alti doi someri tineri stau cel putin doi ani in somaj.