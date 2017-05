Leul incepe saptamana la un curs de 4.54 in fata euro, ajutat de optimismul legat de alegerile din Franta si de faptul ca Grecia a ajuns la un acord preliminar cu creditorii sai

BNR a calculat in prima zi de tranzactionare a saptamanii o medie de 4.54 lei/euro, cu un ban mai depreciat fata de sedinta de vineri. In fata francului elvetian, moneda nationala a ramas la nivelul de 4.18 lei/chf, in timp ce fata de dolarul american leul a pierdut doi bani, ajungand marti la 4.16/usd. Nu doar leul a avut acest comportament, ci toate monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro in aceasta dimineata, in conditiile in care euro se mentine fata de dolar peste nivelul de USD 1.0910/EUR ajutat de optimismul legat de alegerile din Franta si de faptul ca Grecia a ajuns la un acord preliminar cu creditorii săi, acord care va deschide calea pentru discuții legate de reducerea datoriilor elene.Dolarul a atins un maximum al ultimei luni fata de yen la JPY 112.21/USD dupa ce Secretarul Trezoreriei a declarat ca vede ca posibila o emisiune de obligatiuni suverane cu o maturitate de peste 30 de ani.Discuțiile între Grecia si troica formata din Comisia Europeană, Uniunea Europeană (UE) și Fondul monetar Internațional (FMI) - s-au reluat la 29 aprilie, reducand temerile legate de o iminenta criza majora privin solvabilitatea Greciei. De asemenea, marti a fost ppublicat un nou sondaj privind alegerile din Franta, sondaj in care este dat ca favorit Emmanuel Macron în al doilea tur al alegerilor prezidențiale ( care vor avea loc pe 07 mai) in fata candidatului de extremă dreaptă, euro-sceptica Marine Le Pen.Tot marti va debuta si intalnirea comitetului de politica monetara a FED (FOMC), asteptarile analistilor fiind ca banca centrală a SUA sa isi mentina pozitia, eventual sa majoreze rata dobanzii luna urmatoare.