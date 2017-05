ANAF: In luna aprilie 2017 am colectat venituri bugetare in suma de 18,03 miliarde lei, cu 1,18  miliarde lei  mai mult decat in aprilie 2016

In luna aprilie 2017 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 18,03 miliarde lei, cu 1,18 miliarde lei, respectiv cu 7% mai mult decat in luna aprilie 2016 (16,85 miliarde lei), au transmis marti reprezentantii ANAF. Potrivit acestora, in primele 4 luni ale anului curent, ANAF a colectat 68,45 miliarde lei, ceea ce inseamna un plus de 1,81 miliarde lei fata de incasarile din perioada similara a anului 2016 (66,64 miliarde lei), respectiv o crestere de 2,7% a volumului veniturilor bugetare colectate.Reamintim ca incepand din luna martie, premierul Sorin Grindeanu, se intalneste periodic cu ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan si cu presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Nicolae Stan pentru a discuta despre colectarea taxelor si impozitelor, dupa ce in primele doua luni, ANAD admitea ca s-au colectat mai putini bani decat in perioada similara din 2016.Presedintele ANAF spune ca totalul veniturilor bugetare colectate de Fisc cumulat ianuarie si februarie 2017 a insumat circa 32 de miliarde de lei, ceea ce reprezinta o diminuare cu doar 0,9% - indice nominal fata de perioada similara a anului trecut.In acest context, premierul Romaniei a solicitat cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare administrate de ANAF si intensificarea masurilor de imbunatatire a conformarii voluntare. De asemenea, acesta si-a exprimat disponibilitatea in sustinerea demersurilor ANAF pentru solutionarea problemelor administrative, care afecteaza in prezent activitatea institutiei.Premierul Sorin Grindeanu a mai declarat in martie ca nivelul scazut al incasarilor de la inceputul anului nu va afecta masurile din programul de guvernare.Majoritatea expertilor economici independenti (de la Comisia Europeana, FMI, UE, pana la Consiliul Fiscal) au atras in repetate randuri atentia asupra pericolului unui derapaj bugetar in conditiile unei relaxari fiscale masive, pe fondul unei colectari mai degraba anemice a banilor la buget.