ANAF a suspendat in week-end-ul trecut activitatea a 9 firme, din cele peste 250 verificate. Jumatate s-au ales doar cu avertisment, "in consonanta cu spiritul legii preventiei"

Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF, a desfasurat in perioada 28-30 aprilie o ampla actiune de verificare a firmelor care opereaza pe Litoral, vizate fiind cele cu risc fiscal ridicat. Aproape jumatate dintre firmele verificate au fost sanctionate cu avertisment, ""in consonanta cu spiritul legii preventiei", arata ANAF intr-un comunicat."Astfel, in cadrul actiunilor derulate, in zilele de sambata si duminica, 29 si 30 aprilie 2017, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei regionale antifrauda Constanta au sanctionat cu avertisment peste 45 % din faptele contraventionale constatate, in conditiile in care au fost verificati 48 contribuabili si au fost constatate fapte contraventionale pentru care au fost aplicate amenzi in valoare totala de 129.500 lei.La nivel national, inspectorii antifrauda au verificat 256 de contribuabili la care au constatat fapte contraventionale pentru care au aplicat amenzi in valoare totala de 1.196.400 lei si au dispus confiscarea de sume nejustificate si bunuri fara provenienta legala in valoare de 70.196 lei.Totodata, in situatii care relevau un grad ridicat de neconformare, a fost dispusa suspendarea activitatii pentru 9 contribuabili, 5 pentru nerespectarea obligatiei de a emite bonuri fiscale si 4 pentru comercializarea de bauturi alcoolice nemarcate.Actiunile de pe Litoral au beneficiat de sprijinul Brigazii Speciale de Interventie Vlad Tepes a Jandarmeriei Romane. Precizam ca prin atitudinea si modalitatea de control abordate nu a fost afectata desfasurarea evenimentelor ori clientela", mai arata autorii comunicatului.