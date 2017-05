RFI: Eurostat nu confirma datele natalitatii mentionate de Andreea Pastarnac

Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a declarat marti 2 mai ca in baza statisticilor Eurostat, mai multi copii s-au nascut in 2016 in diaspora romaneasca decat in Romania. Eurostat nu poate confirma insa aceasta. Ministrul a facut aceasta afirmatie in cadrul une dezbateri privind politicile pentru tineret. Eurostat, oficiul european de statistica, nu poate furniza insa date mai noi de doi ani. In prezent, cele mai recente cifre si date detinute de Eurostat sunt cele pentru 2015. Privind natalitatea romanilor, Eurostat , contactat la Luxembourg de RFI , a declarat ca nu are date disponibile pentru anul 2016.Apoi, Eurostat a precizat ca modul in care sunt realizate statisticile permite doar cunoasterea numarului de copii nascuti intr-o tara intr-un anumit an.Din acestia, Eurostat , bazandu-se pe nationalitatea mamei, poate spune cati sunt straini, dar nu si nationalitate au.Baza de date a Eurostat ii va inregistra pur si simplu ca "straini", fara a putea spune daca sunt si romani printre ei. Ce se poate spune despre "straini" este doar daca mama are sau nu are nationalitatea unui stat membru al UE.In fine, referitor la declaratiile ministrului Andreea Pastirnac, Eurostat spune ca "astfel de concluzii nu pot fi trase din datele furnizate si expuse aici".Potrivit Eurostat in anul 2015 s-au nascut 197491 de copii vii in Romania, adica o rata a natalitatii de 10 la 1000. Un astfel de numar de noi nascuti raportat la 4,4 milioane ar reprezenta o rata de aproape 45 la 1000, ceea ce ar plasa Diaspora romaneasca alaturi de tari ca Niger sau Mali, cu cea mai mare natalitate din lume.