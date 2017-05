De unde provin cei peste 280.000 de nou-nascuti in strainatate invocati de Andreea Pastarnac si ce reprezinta de fapt acest numar

"Avem peste 4,4 milioane de cetateni romani in aceste comunitati (din diaspora - n.r.) si anul trecut pentru prima data, conform statisticilor Eurostat, s-au nascut mai multi copii in diaspora decat in Romania", a spus marti ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac. Eurostat a infirmat declaratiile ministrului roman , datele publicate de Oficiul European de Statistica fiind cel mai probabil interpretate gresit.Eurostat publica aici date privind nascutii vii in strainatate, unde in dreptul Romaniei apar 281.000 de nou-nascuti. Asta in timp ce datele INS confirma ca in tara, in 2016 s-au nascut 189.783 de romani. Numai ca cei 281.000 de nou- nascuti romani in strainatate reprezinta un stoc (mai exact numarul de nou nascutii vii dintr-o mama avand cetatenia romana de-a lungul unei perioade mai lungi) si nu nou-nascutii din 2016, cum eronat a "citit" ministrul aceste date.Dealtfel, numarul copiilor romani nascuti in strainatate este mult mai mic. "In 2015, din totalul nascutilor-vii inregistrati in Romania in anul 2015, 185.006 (98,7%) aveau resedinta obisnuita in Romania, iar 2.366 copii aveau resedinta obisnuita in strainatate", se arata in lucrarea "Evenimente demografice in 2015", publicata de INS.Cu un an inainte, in 2014, "din totalul nascutilor-vii inregistrati in Romania in anul 2014, 183.800 (99,2%) aveau resedintaobisnuita in Romania, iar 1.500 copii aveau resedinta obisnuita in strainatate", se arata intr-o cercetare similara a Statisticii.Din pacate, citirea eronata si interpretarea in cheie gresita a unor cifre statistice poate duce la enormitati in genul celei lansate de minsitrul Pastarnac.