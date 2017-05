​Datele oficiale. Cati romani s-au nascut in strainatate in ultimii 7 ani: in medie, 21.000/an

Institutul National de Statistica a transmis miercuri HotNews datele privind numarul nou-nascutilor vii in strainatate in perioada 2007-2015. Graficul cu aceste date il aveti mai jos. De mentionat este ca desi anul 2013 pare a inregistra un record in materie, explicatia INS e simpla: "Datele revizuite privind nascutii-vii aferente anului 2013 reprezintă datele definitive absolute aferente fenomenelor demografice (naşterilor) înregistrate în anul 2013, la care s-au adăugat naşterile înregistrate tardiv în anii 2014, 2015 si primele 4 luni din anul 2016, dar care s-au petrecut în anul 2013".Reamintim ca marti, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac declara ca "Avem peste 4,4 milioane de cetateni romani in aceste comunitati (din diaspora - n.r.) si anul trecut pentru prima data, conform statisticilor Eurostat, s-au".Pentru comparatie, aveti mai jos numarul romanilor nascuti in Romania in aceeasi perioada:Eurostat a infirmat declaratiile ministrului roman , datele publicate de Oficiul European de Statistica fiind cel mai probabil interpretate gresit.