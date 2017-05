MFP: Discutam fie pastrarea sistemului actual de redirectionare a 2% din impozit, fie introducerea donatiei in sistemul de deduceri personale din venitul global. Sumele donate ar putea fi deduse integral in limita a 1000 lei/membru

"O paleta larga de specialisti sunt cooptati in grupuri de lucru, care analizeaza conceptul de administrare a venitului global anual si care lucreaza la un sistem de deduceri personale, care include sponsorizari ale ONG-urilor sau donatii pentru cauze umanitare. Societatea civila ar avea posibilitatea sa obtina finantari mai mari decat cele provenite din redirectionarea a 2% din impozit, asa cum se intampla acum", au transmis miercuri reprezentantii Finantelor. Anterior transmiterii acestui comunicat, pe retelele de socializare aparusera informatii potrivit carora MFP vor sa renunte la sistemul actual de redirectionare a 2% din impozit.Expertii, mai spun finantistii in comunicatul transmis miercuri, discuta mai multe variante: fie pastrarea sistemului actual de redirectionare a 2% din impozit, fie introducerea donatiei in sistemul de deduceri personale din venitul global al contribuabilului.In viitorul sistem, sumele donate ar putea fi deduse integral in limita aDupa finalizarea analizelor si a simularilor necesare, proiectul Codului Economic, care va include modificarile Codului fiscal, va fi supus dezbaterii publice si inaintat Parlamentului Romaniei."Speram ca la finalul lunii aprilie sa avem gata Codul Economic, care va include Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic, declara in februarie secretarul de stat din Finante, Ionut Misa. "Ne dorim sa fie mai mult decat a prelua fiecare lege in parte si a o ingloba intr-o agenda mai mare", a mai spus Misa la conferinta anuala de taxe a PwC Romania."Ideea este sa facem aceste legi cat mai usor de inteles pentru mediul economic. E drept, termenul este destul de scurt, avand in vedere ca va trebui sa ne corelam cu colegii din celelalte ministere, dar sa fim optimisti", a mais pus Misa.Acest lucru s-ar putea sa genereze insa o renumerotare a articolelor din actualul Cod Fiscal si de procedura, ceea ce ar duce la necesiatea refacerii legislatiei secundare si tertiare, a precizat Ionus Simion, country manager PwC Romania.Codul Economic al Romaniei va fi dezbatut in primul trimestru al anului 2017, cu patronatele, cu Asociatiile Oamenilor de Afaceri si cei care desfasoara activitati independente in toate ramurile economiei, cu sindicatele, dar si cu ONG-uri, Autoritati Publice Locale, alte autoritati publice interesate, asociatii ale cetatenilor, firme de consultanta interne si internationale, toata clasa politica", potrivit programului de guvernare.Ulterior, codul va intra în dezbatere parlamentară din aprilie 2017, va intra în vigoare cel târziu de la 1 iulie 2017, iar măsurile cuprinse în actul normativ se vor aplica de la 1 ianuarie 2018, gradual până în 2022, prevede calendarul stabilit de PSD."Odată aprobat de Parlamentul României, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forţe politice din parlament, prin care nicio formaţiune politică să nu mai iniţieze propuneri legislative privind modificarea noului Cod Economic al României, pentru cel puţin o perioadă de 5 ani de zile", prevede programul de guvernare.