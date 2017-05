Romania a castigat Marele Premiu pentru educatie financiara la Global Inclusion Awards 2017, pentru eforturile facute in domeniul educatiei financiare si al sprijinului acordat copiilor si tinerilor in vederea unei mai bune incluziuni financiare. Evenimentul s-a desfasurat in data de 3 mai la Berlin si a fost organizat de organizatia non-profit Child and Youth Finance International si de G20. Romania a fost mentionata cu mai multe programe de educatie financiara, dar cel mai convingator a fost cel prin care s-a permis studierea educatiei financiare ca materie optionala pentru elevii din clasa a patra. Disciplina "Educatie Financiara", cu un curriculum realizat cu ajutorul Ligiei Golosoiu de la BNR, a fost introdusa ca materie optionala in scoli din septembrie 2013. Unul din zece elevi de clasele a III-a si a IV-a a studiat pana in prezent aceasta materie, iar pentru septembrie 2016 s-au inscris circa 200.000 de elevi."Am recunoscut României energia investita si canalizată spre educatia financiara, ca si progresele inregistrate in acest domeniu. Initiativele nu privesc doar aspecte separate ale acestei educatii ci sunt fructul unei viziuni inovatoare si integrate", se arata in motivatia juriului.La categoria "CYFI Country Awards" s-au acordat cinci distinctii, fiind desemnata castigatoare cate o tara din cele cinci regiuni din intreaga lume, juriul fiind format din profesionisti recunoscuti la nivel international din domeniile financiar, non-profit si protectia copilului, fiind condus de Natascha Beinker EINKER, Deputy Head of Division "Cooperation with the private sector/sustainable economic policy", German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)."Educatia financiara in Romania este realizata de catre autoritatile de reglementare, de reprezentanti ai sectorului privat si de catre societatea civila. In 2016, remarcabile realizari in privinta educatiei financiare pentru tineri l-a consemnat proiectul care are ca subiect admiterea ca materie optionala pentru elevii din clasa a patra a "Educatiei financiare" care a atras peste 200.000 de elevi.Juriul s-a aratat impresionat si de alte programe de educatie financiara cum sunt "Olipiada micilor bancheri", aflat in acest an la a IV-a editie, sau proiectul "School Bank", in cadrul caruia elevi de la liceele din Cluj au invatat de la reprezentantii Bancii Transilvania cum sa gestioneze un cont de economii, cum sa se protejeze impotriva fraudelor, cum sa citeasca un extras de cont si alte notiuni financiar-bancare.Educația financiară este predată in Romania si prin intermediul jocurilor și concursurilor. Un exemplu de asemenea abordare inovatoare e reprezentat de atelierele de lucru conduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară care, pentru a explica modul de functionare al pietelor financiare nonbancare aeleaza la glume si jocuri. Pentru explicarea mecanismelor pietei de capital e utilizat jocul "Super-lei".Programele de educatie financiara din Romania au atras participarea a mai mult de 245.000 de copii, peste 2.800 de tineri studenți si 3500 de formatori (profesori și părinți), se mai arata in motivarea juriului.