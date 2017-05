BRD a facut un profit net de 307 milioane de lei in primele 3 luni din acest an

ACTIUNEA BRD

ACTIVITATEA FILIALELOR

Profitul net la nivelul Grupului BRD a fost de 330 milioane RON in trimestrul I 2017 in comparatie cu 73 milioane RON in trimestrul I 2016, rezultand o rentabilitate anualizata a capitalurilor proprii de 19,3% si o rentabilitate a activelor de 2,6%. Profitul net la nivelul bancii a atins 307 milioane RON in trimestrul I 2017 fata de 63 milioane RON in trimestrul I 2016, se arata intr-un comunicat transmis joi Bursei de Valori de reprezentantii BRD. Imprumuturile Grupului BRD de la Société Générale au totalizat circa 0,9 miliarde RON (2% din total datorii). Rezervele minime obligatorii tinute de BRD la Banca Nationala a Romaniei au reprezetat mai mult de jumatate din acest agregat la 31 martie 2017 si au crescut la 3.722 milioane RON.Société Générale a fost infiintata in 1864, ea avand in prezent peste 145.000 de angajati, in 66 de tari. La 31 martie 2017, ratingurile Société Générale erau: A (Standard and Poor's), A2(Moody`s) si A (Fitch). Banca mama a BRD este prezenta in Romania din 1980, fiind singura banca importanta din Europa de Vest care a fost prezenta in Romania in perioada comunista. In 1999 participa la procesul de privatizare al Bancii Romane pentru Dezvoltare si achizitioneaza 51% din capitalul social al bancii. Incepand cu aceasta perioada, BRD isi aliniaza procedurile operationale si practicile comerciale cu cele ale bancii mama. BRD face parte din reteaua internationala a Société Générale, gestionata de Divizia internationala de retail si servicii financiare (IBFS)Incepand cu 15 ianuarie 2001, actiunile Bancii sunt listate la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti si sunt incluse in indicii BET, BET Plus, BET-XT, BET-XT-TR , BET-BK , BET-TR si ROTX.Pretul de inchidere pentru actiunea BRD la data de 31 martie 2017, a fost de 12,32 RON/actiune (11,88 RON/actiune la 31 decembrie 2016 si 10,48 RON/actiune la 31 martie 2016). La aceeasi data, capitalizarea bursiera a fost de 8.585,8 milioane RON (8,279.2 milioane RON la 31 decembrie 2016 si 7,303.5 milioane RON la 31 martie 2016). In cursul perioadei ianuarie – martie 2017 nici Banca, nici filialele sale nu au rascumparat propriile actiuni.Produsul intern brut al Romaniei a crescut cu 4,8% in 2016, cea mai mare crestere din 2008, consumul privat fiind principalul contributor al cresterii. Consumul privat a crescut cu 6,9% fata de 2015, fiind sustinut de cresterea veniturilor disponibile ale gospodariilor (cresterea salariului minim, salarii mai mari in sectorul public). Incepand cu anul 2017, rata anuala a inflatiei a intrat in teritoriu pozitiv, asa cum era de asteptat, inflatia atingand 0,18% la sfarsitul lunii martie 2017, nemaifiind influentata de scaderea TVA din ianuarie 2016. Totusi, inflatia ramane la nivele joase avand in vedere masurile de relaxare fiscala aprobate la inceput de an (scaderea TVA de la 20% la 19%, in timp ce accizele pentru combustibili au fost reduse, ambele incepand cu ianuarie 2017).BNR a sustinut o politica monetara relaxata, mentinand rata cheie de politica monetara la nivelul minim istoric de 1,75%, incepand cu mai 2015, in contextul masurilor de relaxare fiscala aprobate de guvern si in linie cu politicile monetare acomodative adoptate de BCE si de alte banci centrale din regiune. Rezervele minime ogligatorii au ramas neschimbate, la 8% pentru pasivele in lei si la 10% pentru pasivele in valuta, in cadrul ultimei sedinte de politica monetara din 5 aprilie 2017.Rata creditelor neperformante la nivelul sistemului bancar (conform definitiei Autoritatii Bancare Europene) a scazut gradual de la 20,2% la sfarsitul lunii martie 2015 la 13,52% la sfarsitul lunii martie 2016 si mai departe la 9,8% la sfarsitul lunii ianuarie 2017, fiind determinata de operatiunile de stergere de creante depreciate si vanzari de credite neperformante realizate de banci.La 31 martie 2017 BRD avea 810 agentii, iar numarul de clienti activi pe segmentul persoanelor fizice, la nivel de banca, a crescut cu aproximativ 68.000 la 31 martie 2017 fata de 31 martie 2016, ajungand pana la 2,15 milioane clienti.Gradul de echipare pentru clientii persoane fizice a continuat sa creasca, determinat de numarul mai mare de contracte pentru solutiile de banca la distanta (My BRD Net si My BRD Mobile).BRD a detinut o cota de piata de 12,9% in functie de totalul activelor la 31 decembrie 2016Soldul creditelor nete a atins 28,7 miliarde RON, in crestere cu 4,3% in comparatie cu sfarsitul lunii martie 2016. Pe segmentul retail, cresterea creditelor a fost sustinuta de dinamica inregistrata de creditele de consum negarantate si de creditele pentru locuinte. Astfel, productia de credite pe segmentul persoanelor fizice a inregistrat o crestere, ajungand pana la 1,3 miliarde RON in trimestrul I 2017, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, generata de cresterea solida a creditelor de consum nou acordate, mai mari cu 26,3% in comparatie cu trimestrul I 2016, ajungand pana la 987 milioane RON.Pe segmentul non retail, soldul creditelor nete a ramas constant in comparatie cu sfarsitul lunii martie 2016, cresterea portofoliului de credite inregistrata pe segmentul marilor clienti corporativi compensand in intregime scaderea inregistrata pe segmentul intreprinderilor mici si mijlocii. Depozitele au crescut pe ambele segmente de clienti: retail si non retail, ajungand pana la 41,4 miliarde RON, mai mari cu 7,5% in comparatie cu sfarsitului lunii martie 2016.Intr-un context dominat de persistenta ratelor scazute de dobanda, atragerea de disponibilitati in conturile curente a crescut in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Depozitele pe segmentul retail au crescut cu 10,4% fata de sfarsitul lunii martie 2016 (din care, conturile curente au fost mai mari cu 30%) in timp ce pentru depozitele pe segmentul non retail cresterea a fost de 3,0% fata de martie 2016 (din care, conturile curente au fost mai mari cu 5,1%).BRD SOGELEASE IFN SALa 31 martie 2017, creantele nete din lesing financiar ale BRD Sogelease au fost de 651 milioane RON, in comparatie cu 590 milioane RON la 31 martie 2016. Volumul finantarilor nou acordate a fost usor afectat, in comparatie cu primul trimestru al anului 2016, de deprecierea monedei locale si de conditiile meteorologice mai aspre, care impreuna au redus apetitul investitional. Totusi, cererea si-a reluat cresterea incepand cu a doua parte a lunii martie. La 31 decembrie 2016, BRD Sogelease a avut o cota de piata de 7,7% de la 6,4% la 31 decembrie 2015.BRD FINANCE IFN SARezultatele BRD Finance pentru primul trimestru al anului 2017 au continuat tendinta pozitiva din perioadele anterioare: crestere a soldului creditelor nete cu 12%, productie de credite mai mare cu 15%, sustinuta in special de dinamica favorabila inregistrata de cardurile de credit si creditele auto. Venitul net bancat a fost de 24 milioane RON, in crestere cu 11% in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Aceasta performanta a fost sustinuta de continuarea strategiei comerciale bazata pe consolidarea si dezvoltarea parteneriatelor cheie, combinata cu optimizarea continua a proceselor interne si un control strict al costurilor si al riscurilor.BRD ASSET MANAGEMENT SABRD Asset Management este unul dintre cei mai importanti actori de pe piata fondurilor mutuale de investitii din Romania, cu o cota de piata de 11,78% si 2,86 miliarde active in administrare, la finalul lui martie 2017. Veniturile BRD Asset Management pentru primul trimestru al anului 2017 au fost in crestere cu 2% in comparatie cu primul trimestru al anului 2016. BRD Asset Management le propune investitorilor 7 fonduri deschise de investitii diferite in ceea ce priveste structura portofoliilor, riscurile si performantele dorite, orizontul recomandat al investitiilor. Astfel, fondurile BRD Simfonia, BRD Obligatiuni (denominate in RON), BRD Eurofond (denominat in euro) si BRD USD Fond (denominat in USD) investesc pe pietele de instrumente cu venit fix si monetare, neavand expunere pe piata de actiuni. BRD Diverso este un fond diversificat cu investitii pe pietele de actiuni din Europa Centrala si de Est, diferenta fiind investita in principal, pentru dispersia riscurilor, pe piata monetara si a instrumentelor cu venit fix. Fondul BRD Actiuni investeste cu preponderenta in actiuni, ca si BRD Index care este un fond de tip index tracker.Rezervele minime obligatorii tinute la Banca Nationala a Romaniei au reprezetat mai mult de jumatate din acest agregat la 31 martie 2017 si au crescut la 3.722 milioane RON fata de 3.670 milioane RON la 31 decembrie 2016, cresterea fiind generata de cresterea vomului de depozite atrase de la clienti. Rezervele minime obligatorii au scazut cu 3% fata de perioada similara a anului trecut (3.851 milioane RON la 31 martie 2016) in urma scaderii cerintelor de rezerva pentru pasivele in valuta la 10% la martie 2017, in comparatie cu 12% la martie 2016.Alte instrumente financiare reprezinta in special titluri de stat emise de Guvernul Romaniei care sunt contabilizate ca instrumente disponibile pentru vanzare si instrumente de tranzactionare, cat si instrumente derivate. Aceste elemente, care reprezinta aproape 30% din totalul activelor la nivel de Banca si Grup, in suma de 14.090 milioane RON, au inregistrat o crestere de 32% in comparatie cu 31 martie 2016 si de 9% fata de 31 decembrie 2016, determinata in principal de continuarea investitiilor in obligatiuni de stat.Imprumuturile Grupului BRD de la Société Générale au totalizat circa 0,9 miliarde RON (2% din total datorii).Indicatorul credite nete/depozite a atins 66,3% la 31 martie 2017(de la 64,8% la 31 decembrie 2016 si 68,7% la 31 martie 2016) pentru Banca si 69,2% la nivel de Grup, incluzand si creantele din leasing financiar (de la 67,6% la 31 decembrie 2016 and 71,3% la 31 martie 2016).Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 650 milioane RON in trimestrul I 2017, in crestere usoara in comparatie cu trimestrul 1 2016, cresterea veniturilor nete din dobanzi depasind scaderea veniturilor nete din comisioane. Veniturile nete din dobanzi au fost influentate pozitiv de efectele de volum si de schimbarile de structura, crescand cu 5,1% in dinamica anuala, in timp ce scaderea, ca efect al modificarilor reglementare, a comisioanelor percepute la platile cu cardul, cumulate cu cresterea presiunii pietei asupra preturilor produselor bancare de tranzactionare, au determinat scaderea veniturilor nete din comisioane cu 7,3% fata de anul precedent.Cheltuielile operationale au scazut cu 5,1% in comparatie cu primul trimestru al anului 2016, determinate de contributii mai mici la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si la Fondul de Rezolutie, in comparatie cu contributia inregistrata in perioada similara a anului trecut. Avand in vedere ajustarea contributiei inregistrata in trimestrul II din anul 2016 (contributia recunoscuta in trimestrul I a fost ajustata in jos in trimestrul II din anul 2016), cheltuielile operationale au fost constante fata de anul precedent. Indicatorul Cost/Venit la nivel de Grup s-a imbunatatit cu 3,4 puncte procentuale, la 59,1% in trimestrul I 2017 in comparatie cu 62,5% in trimestrul I 2016. Rezultatul operational brut a crescut cu 9,6% fata de trimestrul I 2016. Grupul BRD a inregistrat o rata a creditelor neperformante de 10,3% la sfarsitul lunii martie 2017 (fata de 13,7% la sfarsitul lunii martie 2016, conform metodologiei EBA) determinata in principal de operatiunile de stergere si vanzare de creante depreciate.