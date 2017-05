Romanii au bagat in consumul privat peste 38 de miliarde de lei in primul trimestru, accelerand cresterea din comertul cu amanuntul la 7%

In primele 3 luni din acest an, consumul privat, masurat prin prisma cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul, a crescut fata de perioada similara idn anul trecut atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 6,9%, respectiv cu 7,4%, au transmis joi reprezentantii Statisticii. In lei, asta inseamna circa 38.5 miliarde de lei in preturi curente, fara TVA. (vezi mai jos cati lei sunt cheltuiti luna de luna pe diferite componente ale consumului privat. Media lunara in primele 3 luni din an este de circa 12,5 miliarde de lei, aceasta crescand in perioadele concediilor din august si mai ales in ultimele luni din an, in preajma Sarbatorilor.Pe serie bruta, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul a crescut cu 6,9% datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+12,6%), vanzarilor de produse nealimentare (+9,0%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,6%).Pe serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cresterea a fost de 7,4%, datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+10,4%), vanzarilor de produse nealimentare (+10,3%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+2,9%).Mai jos, cheltuielile in lei (click pentru a mari imaginea)