Veniturile din salarii si pensii pot fi executate silit doar in procedura Codului de procedura civila. Practic procedura fiscala se subroga procedurii civile

imbunatatirea cadrului normativ pentru achizitiile de la furnizori declarati inactivi, in sensul ca dupa data de 01.01.2017 se pot deduce cheltuielile si TVA de la acestia dupa ce se reactiveaza fiscal si se reinregistreaza in scopuri de TVA furnizorul,

Reducerea la 45.000 lei a capitalului social de la la care o microintreprindere poate sa opteze pentru a platii impozit pe profit,

Regimul special de TVA pentru agricultori persoane fizice,.

Reactivarea fiscala a contribuabilului fara sa fie obligatorie inspectia la sediul acestuia,

Recunoasterea datei si documentului de plata a impozitelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de plata - internet banking, home banking, mobile banking sau alte mijloace de plata la distanta.

Instituirea obligatiei de a se respecta Codul civil in cazul executarii veniturilor obtinute din salarii de catre salariati sau veniturilor din pensii de catre pensionari,

Noi procedee privind executarile silite.

Proceduri de comunicare automata a datelor cu Comunitatea Europeana.

Din analiza temeiului normativ observa ca acesta vine sa corecteze o situatie foarte des intalnita in procedura organelor fiscale, respectiv acestea au obligatie sa indice tipul de impozit executat silit, perioada si perioada care se refera. In practica somatiile de plata erau foarte des sub forma debitelor cumulate fara sa se indice natura si perioada la care se refera.

Ce este nou? Se corecteaza formularea existenta in sensul ca urmarirea se efectueaza "la platitorul de venit" anterior textul fiind ,,de platitorul de venit" , insa important este ca procedura fiscala este subrogata procedurii civile.

Executarea silita este reglementata in mod vast de de art. 622 ¬ 914 din Codul de procedura civila ¬ Cartea a V a, din care facem o selectie de prevederi relevante.

- Limitele urmaririi veniturilor: Art. 729. - "(1) Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite: a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii; b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.



Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum. (...)

1. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda, in conditiile legii, pentru obligatiile debitorului, in scopul indestularii creditorilor;

2. predarea catre creditor a bunurilor, prevazute in titlul executoriu, ce sunt detinute fara drept de debitor;

3. alte masuri prevazute de lege.

In Monitorul oficial din 02.05.2017 a fost publicata Legea nr. 82/2017 ce modifica OUG nr. 84/2016 privind modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala. Cu acesta oacazie se instituie faptul ca veniturile din salarii si veniturile din pensii pot fi executate silit doar in procedura Codului de procedura civila. Practic procedura fiscala se subroga procedurii civile.In toamna anului trecut a fost aprobata OUG nr. 84/2016, ce modifica punctual atat Codul fiscal cat si Codul de procedura fiscala.Prin Legea nr. 82/2017 a fost adoptata OUG nr. 84/2016 cu cateva modificari foarte importante pe care le prezenta chiar sub forma de articol normativ: "In toate actele de executare silita trebuie sa se indice titlul executoriu si sa se arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii."O alta modificare adusa de lege este: ,,Sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi la platitorul venitului numai in conditiile Codului de procedura civila, republicat, cu modificarile ulterioare.". - "Executarea silita se efectueaza prin: